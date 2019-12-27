土耳其法院裁定政府封锁维基百科违宪

在被土耳其政府封锁两年半之后，维基百科似乎收到了刑罚终止令。本周，土耳其宪法法院裁定，该国政府在 2017 年 4 月颁布的维基百科禁令侵犯了公民的言论自由。

从 2017 年 5 月开始，维基媒体基金会（Wikimedia Foundation）就一直在对禁令提出抗辩。在土耳其宪法法院的表决中，法官以 10 比 6 的投票结果裁定禁令违宪，这有望恢复土耳其用户对维基百科的访问。

2017 年，土耳其成为全球第二个完全禁止访问维基百科的国家，因为维基百科上有条目声称土耳其跟伊斯兰国（ISIS）以及其他恐怖组织存在联系。土耳其政府将此举称为 “行政措施”，其依据是一项遏制网络安全威胁的法律。

维基百科的创始人吉米·威尔士（Jimmy Wales）在 Twitter 上发布了一张自己站在土耳其国旗之前的照片，配文是：“土耳其，欢迎回来！” 然而，维基百科会于何时在土耳其解禁并无具体的时间表。

“虽然土耳其宪法法院今天做出的裁定对自由知识和土耳其人民来说是可喜的发展，但我们要想继续以自由、开放及合作的方式构建人类历史上规模最大的知识库，这还存在着其他威胁。” 维基媒体基金会在一则对裁定表示欢迎的帖子中写道，“尽管如此，对那些相信知识和对话力量的人来说，今天是美好的一天。我们对这一结果感到鼓舞，并将继续努力创造一个所有人都可以自由获取知识的世界。”

题图来源： James Leynse / Contributor / Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Wikipedia ban ruled unconstitutional by Turkish court