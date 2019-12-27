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TechCrunch 中文版的 2019 不严肃年度好物推荐

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俄罗斯开始测试自己的内联网

 

2019 年就要过去了，各位觉得这一年过得怎么样呢？（崔健曰：凑合！）今年我们再次向 TechCrunch 中英文作者、编辑、翻译发出邀请，整理 2019 年对他们有积极影响的身外之物，顺便托物言志谈谈自己的这一年。虽然我们是科技创投媒体，不过推荐的东西不一定和科技有关，也没有任何厂商业配置入，请大家放心。🙂

鹏辉，TechCrunch 中文版作者

死亡搁浅

今年争议最大的游戏。有人觉得这是乏味的步行模拟器，也有人沉迷于修建高速公路无法自拔。游戏性和剧情这些东西的喜好实在是因人而异，我自己也很难说的出来为什么会喜欢这款游戏，每次拿起手柄的时候却总是放不下手。空旷的山谷旷野，婉转的配乐，阴沉却又悠远的净空，每当 BT 恰到好处的出现并且扫兴时我是非常想大吼一声 “Fus Ro Dahhhh” 的……但哪怕就只是在避雨亭里发呆哄娃也觉得很有趣——一种无聊却又荒诞的释然，不多得的情绪。

拼多多

便宜大碗，确实优惠，除了发货有些慢。个人感觉可以称得上是京东自营的反向替代品。一般不追求售后或者不急需的商品我都会先到拼多多瞅瞅。

Bose QC20i

有些惭愧，去年的好物推荐已经上榜过了，但是今年依然再次推荐。尽管今年降噪耳机界有 AirPods Pro 扛把子，让这个有线且带有一块不小的电池仓的 “上古” 产物显得格外过时。但如果追求更舒适的佩戴感（QC20i 的鲨鱼鳍佩戴体验目前没有能打的），它依然值得考虑。再加上我这个人有些保守，佩戴更加方便的 AirPods Pro 反而让我有些无法接受——担心是否会有一天无法离开它。当然这么考虑有些极端，但看一看现在的手机用途跟之前的手机用途，我在去年的那个 QC20i 坏了之后，便又再买了一副 QC20i（二手）。

《罪与罚》（朱海观、王汶译版）

陀思妥耶夫斯基对心理活动的刻画十分细腻（满分五分）。记得读到拉斯科尼科夫谋杀房东那段时，我仿佛有一种错觉，好像自己此刻就是这位揣揣不安的大学生，准备用激动而兴奋的双手敲开房东的门，然后平淡地掏出那把罪恶的斧头。真实得有些让人后怕。这大概就是文字的力量吧。

埃里克·哈格曼（Erik Hagerman）

纽约时报在2018年报道过的一位老哥。自从听到特朗普当选后就独自搬到一处偏远农场，决心断绝一切政坛资讯，并且自身也是在过着一种低互联网化的生活。有意思的是他之前工作时的身份是某跨国公司的全球数字商务总监，这在即将到来的所谓 5G、万物互联的大信息时代，让他这个人与当代的对比更加冲突。我在去年就开始关注这个现代社会的 “原始人”，今年突然更加怀念。不过没有太多别的原因，仅仅只是这种简单粗暴的就事论事方式让我觉得这个人很不错，有点 “脱了衣衫去” 的感觉。作为一名信息工作者和网民，想要逃离几近泛滥的信息洪流其实挺难。尽管我这几年已经折腾了不少可以带来 “纯粹” 体验的产品，尝试用 telegram 替代微信、用 rss 阅读器替代各种新闻资讯客户端、用 slack 专注办公、坚持使用实物公交卡以避免经常掏出手机···后来发现这些行为只是效率上的分割，总体上我还是无法自然地进入适合自己的生活和工作方式，所谓的专注和简单可能是一对互斥选项……但还是希望这种状况在明年能够有一些些改观，可以找到更多的平衡点，关注到什么是属于自己的生活本质。

总之，以上这些就是过去的一年里让我的生活变得美好一些，可以跟大家分享的事物，这就是我的 2019。没有太多新鲜面孔，但是我却觉得有了它们之后，2020 也更加值得期待。

Rita，TechCrunch 英文记者

防偷窥膜

（找了半天，只有这段影片可以解释这个产品，同时没有软性置入 by 博源）

生活在都市的人总会有那么一瞬间意识到防偷窥的重要性。无论是在上班摸鱼的你，在地铁上刷推的她，还是在大会上起草独家新闻的我，总感觉有千百双眼睛盯着自己，即便不是透过人眼，也有无数监控摄像头在扫描自己的一举一动。

在几年前的一次科技大会上，我碰巧坐在了一位顶尖美国科技记者旁，正兴奋地想学习他的工作方式，却发现他的电脑屏幕、手机屏幕一片乌黑。我条件反射上某宝一搜，还真有防偷窥膜这东西，从此走上了电子防偷窥的道路，也将这十几块钱人民币的东西推荐给了无数人。防偷窥膜的样式繁多，做工差的会让屏幕太暗或接触不良，多试几家，或者私信让我分享常用的商家。

当然，此膜只能让我们在公共场合有限地匿名化，但这个习惯能维持个人对信息保护的敏感度。除此之外，我们也应该考虑将摄像头用贴纸封住，将 app 的麦克风权限关闭等等。

今年的深港城市\建筑双城双年展将现代城市的监控系统和作家 Jane Jacobs 在 60 年代提出的 “街道眼”（”eyes on the street”）概念作比较。Jacobs 在《美国大城市的生与死》（The Death and Life of Great American Cities）一书中提到，街道两旁阳台上探出头来的居民，还有步行街商铺门口休憩的老板，共同组成了城市里无数双 “街道眼”。这些视线形成了一套城市监督系统，让路人感到安全，邻里关系亲近，孩子能在街上尽兴玩耍。后来，现代城市规划强调的大街区、摩天大楼逐渐摧毁了 “街道眼” 存在的可能性。如今，AI 和 IoT 的广泛应用又让城市重新拥有了 “看” 的能力。然而，你接受这种新的目光吗？

播客：The Daily

The Daily 是《纽约时报》发布的新闻播客，每周五期，由该报名记 Michael Barbaro 主持。与很多平铺直述的新闻节目不同，这档播客通过讲故事的形式将严肃事件娓娓道来，在 10-20 分钟的有限时间里挖掘重大新闻背后出人意料的背景。

放下手机

和往年一样，我的清单还是有一项煞风景的 “反科技” 倾心推荐。一周中抽几个小时，放下电子产品，让眼睛、颈椎、双手休息，让被推荐算法主导的大脑休息，抬头直视你的家人，聆听你的朋友，到自（公）然（园）界（儿）里听鸟鸣，闻土腥，看叶子的脉络。

何无鱼，TechCrunch 中文版翻译

番茄土豆（Pomotodo）

特地看了一下统计数据，本人使用番茄土豆 6 年，迄今已经累计完成 23736 个番茄和 3904 个土豆。这不仅是一款番茄工作法和 GTD 工具，更被我用来记录生活和量化自我。

耳机

不推荐具体哪一款耳机，只是觉得在这个屏幕过剩的时代，眼睛真是太累了，或许可以让耳朵来分担一些获取信息的工作。

《Flipped》

现在都流行读原著学原文，《Flipped》应该是阅读英文原版小说的不错入门读物，配合电影食用更佳。

王博源，TechCrunch 中文版编辑

TikTok

我爱上了今年全球争议最大的应用。

TikTok 以字节跳动嫡系的身份诞生，但若没有收购来的 Musical.ly 加持（2017 年他们参加过 TechCrunch 上海活动，字节收购是 2018 年的事），这个平台可能也不会向积极方向发展。

我使用 TikTok 的动机完全是史翠珊效应。众所周知 TikTok 为阻隔中国大陆用户使出浑身解数，越不让用，我越感兴趣。用非常规方法突破限制，确实看到了更有趣的世界：有阿富汗裔日本土生土长洋妹子变道给后车打出「Cпасибо」的可爱战斗民族司机秀恩爱的阿联酋哈立德和萨尔玛夫妻俩分享不丹国风土的幸福姑娘魔术师医生律师警察黑客红脖雅痞……就是前几天TikTok二进制的概念以极为简单透彻的方式传授给我之前我可是来回翻看维基百科词条不得其解，这件事用mind blowing毫不为过。

互联网分裂到 2019 年，把 TikTok 笼统地划归为「视频分享平台」就略显无知（比如 NBC，他们的 TikTok 完全就是搬运新闻视频，无趣。反观华盛顿邮报，就很接 TikTok 气）。Instagram、TikTok、Snapchat、甚至 Youtube、Vimeo、Dailymotion 都有质的不同。

 

另外说一句，批评 TikTok 的人大多不是 TikTok 用户。

checkm8

2019 年 9 月 27 日，安全研究员 axi0mX 发现了 checkm8 漏洞，从此 iOS 越狱社区重新振作起来。谷歌一下「越狱已死」，使用这个噱头做标题的文章，从 2017 年 7 月一直喊到 2019 年。

一方面，checkm8 是非常严重的安全漏洞。Xs/max，Xr，11/Pro，11 英寸/12.9 英寸 iPad Pro，2019 款 iPad Air/mini 之外所有 iOS 设备都有影响（从 iPhone 4s/iPad 2 算起），意味着在意安全性的用户必须至少换机到 2018 年的款式。

另一方面，checkm8 解放了受波及的 iOS 设备，它们可以在未来任意系统版本下获取根权限，开发者可以做更多插件的开发，释放机器的潜力，进行更个性化的功能定制。

我尊重任何一方的意见，我更感激有选择的生活。

《永久档案》（时报版）

今年吹哨人纷纷出书，剑桥分析的告密者克里斯托弗·怀利写了《Mindfuck: Cambridge Analytica and the Plot to Break America ，同时间斯诺登推出了自传《永久档案》。斯诺登的文笔让我吃惊，细腻得出乎意料。本来我是以看热闹挖料的心态去读，没想到一下子就看进去。斯诺登在这本书里讲了他的生活，工作，棱镜事件前后，读完各位应该会感同身受。对于书中技术相关的介绍完全没有障碍，他基本都有明了的解释，甚至比很多科技记者要来得更专业。配合《第四公民》观看，效果更好。

死亡搁浅

科技迷都应该玩一玩小岛秀夫的这款话题游戏。死亡搁浅在某种程度上可以当作是向善版 GTAV。这两个作品都将现实困境投射在游戏里，用互联网把玩家联系在一起。后者更多的是进行夸大嘲讽，前者则是带给人希望。

你可以说死亡搁浅充斥着大量政治观点，或者游戏性和作为动作游戏应有的节奏感完全不在线，这些问题确实存在。但我认为这样一部作品应该被划为禅游戏（同时向陈星汉致敬）而且是特别酷的那一种。这个作品面向现实生活中不喜欢喧闹氛围的人。他们应该都能感同身受：一个人对着屏幕玩，感受孤独的同时感受来自陌生人的善意。游戏后期有一段海边奔跑的章节，更是把概念发挥到极致。在那个关卡，游戏性为零，完全依靠氛围和共情强化制作人的理念。

我相信制作人/导演在游戏创作里的比重会越来越高，未来我们会看到更多制作人通过游戏进行个人表达。也许游戏还会和电影业发生有趣的连结。像《教团 1886》这样夹在两个产业中间的情况可能会得以缓解。无论是好是坏，我个人非常期待。

你们

回顾在 TechCrunch 中文版这六年，大多数时间我蛮符合上面死亡搁浅的玩家群体，一个人坐在家里办公，写写改改搜搜发发牢骚。

我应该是网络时代的受益者，在人们对数字隐私还没有什么概念的时候，高速网络把我和一大群没见过（几次）面，一直在网络那一端互动的朋友和同事连接起来。同时，这个平台又给我们创造了很多次线下见面的机会，每年已成惯例的 TechCrunch 大会，还有天时地利才有的读者小聚，都是我最最享受的活动。我感激每一位现实生活和网上交流的朋友，感谢家人的支持和陪伴，感谢一起共事六年的译者，还有这五年里最亲密的同事兼朋友。

无论前方有什么等待着我们，连结都不会消失。

「永远相信美好的事情即将发生」🙂

去和朋友见个面吧！