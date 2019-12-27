TechCrunch 中文版的 2019 不严肃年度好物推荐

2019 年就要过去了，各位觉得这一年过得怎么样呢？（崔健曰：凑合！）今年我们再次向 TechCrunch 中英文作者、编辑、翻译发出邀请，整理 2019 年对他们有积极影响的身外之物，顺便托物言志谈谈自己的这一年。虽然我们是科技创投媒体，不过推荐的东西不一定和科技有关，也没有任何厂商业配置入，请大家放心。🙂

鹏辉，TechCrunch 中文版作者

死亡搁浅

今年争议最大的游戏。有人觉得这是乏味的步行模拟器，也有人沉迷于修建高速公路无法自拔。游戏性和剧情这些东西的喜好实在是因人而异，我自己也很难说的出来为什么会喜欢这款游戏，每次拿起手柄的时候却总是放不下手。空旷的山谷旷野，婉转的配乐，阴沉却又悠远的净空，每当 BT 恰到好处的出现并且扫兴时我是非常想大吼一声 “Fus Ro Dahhhh” 的……但哪怕就只是在避雨亭里发呆哄娃也觉得很有趣——一种无聊却又荒诞的释然，不多得的情绪。

拼多多

便宜大碗，确实优惠，除了发货有些慢。个人感觉可以称得上是京东自营的反向替代品。一般不追求售后或者不急需的商品我都会先到拼多多瞅瞅。

Bose QC20i

有些惭愧，去年的好物推荐已经上榜过了，但是今年依然再次推荐。尽管今年降噪耳机界有 AirPods Pro 扛把子，让这个有线且带有一块不小的电池仓的 “上古” 产物显得格外过时。但如果追求更舒适的佩戴感（QC20i 的鲨鱼鳍佩戴体验目前没有能打的），它依然值得考虑。再加上我这个人有些保守，佩戴更加方便的 AirPods Pro 反而让我有些无法接受——担心是否会有一天无法离开它。当然这么考虑有些极端，但看一看现在的手机用途跟之前的手机用途，我在去年的那个 QC20i 坏了之后，便又再买了一副 QC20i（二手）。

《罪与罚》（朱海观、王汶译版）

陀思妥耶夫斯基对心理活动的刻画十分细腻（满分五分）。记得读到拉斯科尼科夫谋杀房东那段时，我仿佛有一种错觉，好像自己此刻就是这位揣揣不安的大学生，准备用激动而兴奋的双手敲开房东的门，然后平淡地掏出那把罪恶的斧头。真实得有些让人后怕。这大概就是文字的力量吧。

埃里克·哈格曼（Erik Hagerman）

纽约时报在2018年报道过的一位老哥。自从听到特朗普当选后就独自搬到一处偏远农场，决心断绝一切政坛资讯，并且自身也是在过着一种低互联网化的生活。有意思的是他之前工作时的身份是某跨国公司的全球数字商务总监，这在即将到来的所谓 5G、万物互联的大信息时代，让他这个人与当代的对比更加冲突。我在去年就开始关注这个现代社会的 “原始人”，今年突然更加怀念。不过没有太多别的原因，仅仅只是这种简单粗暴的就事论事方式让我觉得这个人很不错，有点 “脱了衣衫去” 的感觉。作为一名信息工作者和网民，想要逃离几近泛滥的信息洪流其实挺难。尽管我这几年已经折腾了不少可以带来 “纯粹” 体验的产品，尝试用 telegram 替代微信、用 rss 阅读器替代各种新闻资讯客户端、用 slack 专注办公、坚持使用实物公交卡以避免经常掏出手机···后来发现这些行为只是效率上的分割，总体上我还是无法自然地进入适合自己的生活和工作方式，所谓的专注和简单可能是一对互斥选项……但还是希望这种状况在明年能够有一些些改观，可以找到更多的平衡点，关注到什么是属于自己的生活本质。

总之，以上这些就是过去的一年里让我的生活变得美好一些，可以跟大家分享的事物，这就是我的 2019。没有太多新鲜面孔，但是我却觉得有了它们之后，2020 也更加值得期待。

Rita，TechCrunch 英文记者

防偷窥膜

（找了半天，只有这段影片可以解释这个产品，同时没有软性置入 by 博源）

生活在都市的人总会有那么一瞬间意识到防偷窥的重要性。无论是在上班摸鱼的你，在地铁上刷推的她，还是在大会上起草独家新闻的我，总感觉有千百双眼睛盯着自己，即便不是透过人眼，也有无数监控摄像头在扫描自己的一举一动。

在几年前的一次科技大会上，我碰巧坐在了一位顶尖美国科技记者旁，正兴奋地想学习他的工作方式，却发现他的电脑屏幕、手机屏幕一片乌黑。我条件反射上某宝一搜，还真有防偷窥膜这东西，从此走上了电子防偷窥的道路，也将这十几块钱人民币的东西推荐给了无数人。防偷窥膜的样式繁多，做工差的会让屏幕太暗或接触不良，多试几家，或者私信让我分享常用的商家。

当然，此膜只能让我们在公共场合有限地匿名化，但这个习惯能维持个人对信息保护的敏感度。除此之外，我们也应该考虑将摄像头用贴纸封住，将 app 的麦克风权限关闭等等。

今年的深港城市\建筑双城双年展将现代城市的监控系统和作家 Jane Jacobs 在 60 年代提出的 “街道眼”（”eyes on the street”）概念作比较。Jacobs 在《美国大城市的生与死》（The Death and Life of Great American Cities）一书中提到，街道两旁阳台上探出头来的居民，还有步行街商铺门口休憩的老板，共同组成了城市里无数双 “街道眼”。这些视线形成了一套城市监督系统，让路人感到安全，邻里关系亲近，孩子能在街上尽兴玩耍。后来，现代城市规划强调的大街区、摩天大楼逐渐摧毁了 “街道眼” 存在的可能性。如今，AI 和 IoT 的广泛应用又让城市重新拥有了 “看” 的能力。然而，你接受这种新的目光吗？

播客：The Daily

The Daily 是《纽约时报》发布的新闻播客，每周五期，由该报名记 Michael Barbaro 主持。与很多平铺直述的新闻节目不同，这档播客通过讲故事的形式将严肃事件娓娓道来，在 10-20 分钟的有限时间里挖掘重大新闻背后出人意料的背景。

放下手机

和往年一样，我的清单还是有一项煞风景的 “反科技” 倾心推荐。一周中抽几个小时，放下电子产品，让眼睛、颈椎、双手休息，让被推荐算法主导的大脑休息，抬头直视你的家人，聆听你的朋友，到自（公）然（园）界（儿）里听鸟鸣，闻土腥，看叶子的脉络。

何无鱼，TechCrunch 中文版翻译

番茄土豆（Pomotodo）

特地看了一下统计数据，本人使用番茄土豆 6 年，迄今已经累计完成 23736 个番茄和 3904 个土豆。这不仅是一款番茄工作法和 GTD 工具，更被我用来记录生活和量化自我。

耳机

不推荐具体哪一款耳机，只是觉得在这个屏幕过剩的时代，眼睛真是太累了，或许可以让耳朵来分担一些获取信息的工作。

《Flipped》

现在都流行读原著学原文，《Flipped》应该是阅读英文原版小说的不错入门读物，配合电影食用更佳。

王博源，TechCrunch 中文版编辑

TikTok

我爱上了今年全球争议最大的应用。

TikTok 以字节跳动嫡系的身份诞生，但若没有收购来的 Musical.ly 加持（2017 年他们参加过 TechCrunch 上海活动，字节收购是 2018 年的事），这个平台可能也不会向积极方向发展。

我使用 TikTok 的动机完全是史翠珊效应。众所周知 TikTok 为阻隔中国大陆用户使出浑身解数，越不让用，我越感兴趣。用非常规方法突破限制，确实看到了更有趣的世界：有阿富汗裔日本土生土长洋妹子、变道给后车打出「Cпасибо」的可爱战斗民族司机、秀恩爱的阿联酋哈立德和萨尔玛夫妻俩、分享不丹国风土的幸福姑娘、魔术师、医生、律师、警察、黑客、红脖、雅痞……就是前几天，TikTok把二进制的概念以极为简单透彻的方式传授给我，之前我可是来回翻看维基百科词条不得其解，这件事用mind blowing毫不为过。



互联网分裂到 2019 年，把 TikTok 笼统地划归为「视频分享平台」就略显无知（比如 NBC，他们的 TikTok 完全就是搬运新闻视频，无趣。反观华盛顿邮报，就很接 TikTok 气）。Instagram、TikTok、Snapchat、甚至 Youtube、Vimeo、Dailymotion 都有质的不同。

另外说一句，批评 TikTok 的人大多不是 TikTok 用户。

checkm8

2019 年 9 月 27 日，安全研究员 axi0mX 发现了 checkm8 漏洞，从此 iOS 越狱社区重新振作起来。谷歌一下「越狱已死」，使用这个噱头做标题的文章，从 2017 年 7 月一直喊到 2019 年。

一方面，checkm8 是非常严重的安全漏洞。Xs/max，Xr，11/Pro，11 英寸/12.9 英寸 iPad Pro，2019 款 iPad Air/mini 之外所有 iOS 设备都有影响（从 iPhone 4s/iPad 2 算起），意味着在意安全性的用户必须至少换机到 2018 年的款式。

另一方面，checkm8 解放了受波及的 iOS 设备，它们可以在未来任意系统版本下获取根权限，开发者可以做更多插件的开发，释放机器的潜力，进行更个性化的功能定制。

我尊重任何一方的意见，我更感激有选择的生活。

《永久档案》（时报版）

今年吹哨人纷纷出书，剑桥分析的告密者克里斯托弗·怀利写了《Mindfuck: Cambridge Analytica and the Plot to Break America》 ，同时间斯诺登推出了自传《永久档案》。斯诺登的文笔让我吃惊，细腻得出乎意料。本来我是以看热闹挖料的心态去读，没想到一下子就看进去。斯诺登在这本书里讲了他的生活，工作，棱镜事件前后，读完各位应该会感同身受。对于书中技术相关的介绍完全没有障碍，他基本都有明了的解释，甚至比很多科技记者要来得更专业。配合《第四公民》观看，效果更好。

死亡搁浅

科技迷都应该玩一玩小岛秀夫的这款话题游戏。死亡搁浅在某种程度上可以当作是向善版 GTAV。这两个作品都将现实困境投射在游戏里，用互联网把玩家联系在一起。后者更多的是进行夸大嘲讽，前者则是带给人希望。

你可以说死亡搁浅充斥着大量政治观点，或者游戏性和作为动作游戏应有的节奏感完全不在线，这些问题确实存在。但我认为这样一部作品应该被划为禅游戏（同时向陈星汉致敬）而且是特别酷的那一种。这个作品面向现实生活中不喜欢喧闹氛围的人。他们应该都能感同身受：一个人对着屏幕玩，感受孤独的同时感受来自陌生人的善意。游戏后期有一段海边奔跑的章节，更是把概念发挥到极致。在那个关卡，游戏性为零，完全依靠氛围和共情强化制作人的理念。

Creative Director, Jenova Chen known as Flower, Journey, and Sky has visited Kojima Productions. Thank you very much for the special gift. 👍🌈🦀☔️😍 pic.twitter.com/mwVWrVwoGS — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 20, 2019

我相信制作人/导演在游戏创作里的比重会越来越高，未来我们会看到更多制作人通过游戏进行个人表达。也许游戏还会和电影业发生有趣的连结。像《教团 1886》这样夹在两个产业中间的情况可能会得以缓解。无论是好是坏，我个人非常期待。

你们

回顾在 TechCrunch 中文版这六年，大多数时间我蛮符合上面死亡搁浅的玩家群体，一个人坐在家里办公，写写改改搜搜发发牢骚。

我应该是网络时代的受益者，在人们对数字隐私还没有什么概念的时候，高速网络把我和一大群没见过（几次）面，一直在网络那一端互动的朋友和同事连接起来。同时，这个平台又给我们创造了很多次线下见面的机会，每年已成惯例的 TechCrunch 大会，还有天时地利才有的读者小聚，都是我最最享受的活动。我感激每一位现实生活和网上交流的朋友，感谢家人的支持和陪伴，感谢一起共事六年的译者，还有这五年里最亲密的同事兼朋友。

无论前方有什么等待着我们，连结都不会消失。

「永远相信美好的事情即将发生」🙂

去和朋友见个面吧！