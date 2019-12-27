盘点 2019 年消失的明星创业公司

创业公司会因为各种原因而失败，但有一点不会改变：创业是极其困难的事。想要创办一家成功的公司，需要的不仅仅是热情，以及找到合适的人才（尽管很明显这两点很重要）。成功的创业者需要在许许多多细节上做到完美。

粗略地回顾下今年的创业公司，可以发现并没有什么公司能带来像去年 Theranos 那样的轰动性故事。Theranos 的故事被写成了畅销书，改编成了纪录片，相关电影也即将上映。不过某些公司，例如 MoviePass，可能已经逐渐接近。

通常来说，每看到一家 Theranos，我们同时也会看到数十位辛勤创业者的故事。尽管他们的产品具备良好的前景，但仍然未能走到终点。关于创业公司的定义，行业内仍然有争论，但就我们关注的范围来说，这主要是独立的创业公司，而不是大公司内部的数字化项目。不过在至少其中一个案例中，一家创业公司在倒闭之前已经被较大的公司收购。

下面是 2019 年倒闭的最大、最引人关注的创业公司。

Anki（2010 年到 2019 年）

融资总额：1.82 亿美元

2013 年，一家前景看好的硬件创业公司在苹果全球开发者大会（WWDC）的主题演讲中展示了新一代的玩具轨道赛车。对于一家年轻的公司来说，这是个莫大的荣誉。显然，苹果对于 Overdrive 突破 iPhone 所能达到的极限很感兴趣。

3 年后，Anki 推出了 Cozmo。该公司在获得大笔投资后开发了这个小型机器人。为此，Anki 聘请了皮克斯和梦工厂的前动画师，让机器人的眼睛可以表现出丰富的感情。2018 年底，该公司推出了类似，但面向成年用户的机器人 Vector。然而到 2019 年 4 月，Anki 在售出了 150 万台机器人和 “数十万个”Cozmo 之后宣布倒闭。

Chariot（2014 年到 2019 年）

融资总额：300 万美元，2017 年被福特收购

Chariot 是一家开发穿梭车的创业公司，通过为通勤者提供面包车车队来重新定义公共交通。该公司设定的路线是基于用户的 “众包” 投票来决定的。

福特于 2 年前收购了这家公司，但于 2019 年初宣布将其关闭。福特没有透露更多细节，仅仅表示，“在当前的出行市场中，客户和城市的期望和需求正在迅速发生变化”。

Daqri（2010 年到 2019 年）

融资总额：1.32 亿美元

Daqri 是一家雄心勃勃、资金实力雄厚的 AR（增强现实）头显公司，于今年 9 月宣布关闭，并完成资产出售。在这个行业中，技术提供商吸引企业客户很难，而 Daqri 是其中之一，同时也不具备实力与 Magic Leap 和微软等公司竞争。

根据 TechCrunch 早些时候的报道，Daqri 一度与一家大型私募股权公司就 IPO（首次公开招股）前的融资进行了谈判。然而随着其他 AR 公司面临的技术问题逐步浮出水平，这家投资公司最终退出，交易破裂。可悲的是，Daqri 并不是今年唯一倒闭的 AR 公司。

HomeShare

融资总额：470 万美元

HomeShare 试图帮助合租者更好的匹配，来应对住房成本的迅速上涨。该公司表示，截至今年 3 月，活跃住客约为 1000 人。

在宣布关闭的同时，HomeShare 也表示，住客无法收回押金，但可以保留或卖掉用于隔开公寓房间的隔板。

Jibo（2012 年到 2018/2019 年）

融资总额：7270 万美元

从 Anki 和 Jibo 的身上我们可以看到，2019 年对消费级社交机器人来说是困难的一年。但实际上，对于这个行业，情况从来就没有好转过，至少到现在为止都是如此。Jibo 于 4 月份宣布关闭，并对用户表示：“我很想说，我非常享受我们在一起的时光。感谢让我陪伴你们。”

从技术上来说，Jibo 早在 2018 年底就已经倒闭。我们为其破例是因为，该公司的倒闭富于戏剧性。Jibo 众筹活动取得了成功，同时也获得了大笔风险投资，但最终仍然不得不解雇大部分员工，并将 Jibo 机器人送到机器人农场。

MoviePass（2011 年到 2019 年）

融资总额：6870 万美元，于 2017 年被 Helios 和 Mathson 收购

在我们整理这份名单时，TechCrunch 的一名同事说，他几年前就预测 MoviePass 会走向倒闭。这不是因为近期的政治事件，过去几年，这家票务服务逐步走向了痛苦的深渊，而 TechCrunch 也对此进行了很多报道。

事实上，几乎每周都有新的灾难发生。MoviePass 亏损严重，服务受到限制，出现宕机，进行了更多的贷款，并且发生了大规模的数据泄露。

Munchery（2010 年到 2019 年）

融资总额：1.25 亿美元

2019 年的首批创业公司丑闻涉及到曾经非常知名的外卖创业公司 Munchery。该公司向用户发送邮件宣布将关闭，但随后供应商就对 Munchery 提出一系列指控。它们说，这家外卖创业公司在生命的最后几小时利用了它们，让它们继续送餐，但却无法付钱。

Munchery 的突然倒闭引发了一场关于责任认定的辩论。该公司的首席执行官和风险投资人对此基本保持沉默，然而供应商要求得到解释，它们甚至在 Munchery 的投资方之一 Sherpa Capital 的办公室门外举行抗议活动。

Nomiku（2012 年到 2019 年）

融资总额：14.5 万美元

最近进入这个名单的公司之一是总部位于旧金山的食品创业公司 Nomiku。该公司本月早些时候宣布关闭。Nomiku 协助开创了消费级的低温烹饪市场，但随后发现市场上出现了大量竞品。该公司完成了多笔成功的 Kickstarter 众筹，融资 130 万美元，获得了三星风投的支持，随后还尝试转向食品套餐，但最终仍未能生存下来。

Nomiku 首席执行官丽莎·费特曼（Lisa Fetterman）对 TechCrunch 表示：“食品技术的大环境与以往有很大不同。曾有一段时间，食品技术和相关硬件非常火爆。我认为，一家公司只能解决一些障碍和挑战。对我来说，所有这些事情构成了完美风暴。”

ODG（1999 年到 2019 年）

融资总额：5800 万美元

作为 AR 头显领域的先驱，Osterhout 设计集团（ODG）在 1 月初传出了倒闭的消息。几年前，该公司完成了 5800 万美元融资。然而就在不到一年后，该公司就耗尽了资金，无法支付员工工资。到 2018 年初，ODG 就需要寻求贷款来发工资，导致了一半员工流失。到 2019 年初，在寻求 Facebook 和 Magic Leap 等大公司的收购失败之后，骨干团队只能出售自己的专利。

ODG 在 2017 年接受采访时曾表示：“我希望 Magic Leap 取得巨大成功。我希望 AR 领域的每家公司都能成功。AR 将会是变革性技术。”

Omni（2014 年到 2019 年）

融资总额：3530 万美元

Omni 最初是一家物理存储公司。在今年 5 月将物理存储业务出售给竞争对手 Clutter 之后，该公司试图业务转型，建设白标签软件平台，支持实体商家经营自己的产品租赁和销售业务。然而，这次转型没有成功。

在公司关闭之后，Omni 的大约 10 名工程师加入了 Coinbase。

Scaled Inference（2014 年到 2019 年）

融资总额 1760 万美元

由谷歌前员工埃尔坎·塞西诺格鲁（Olcan Sercinoglu）和迪米特里·列皮金（Dmitry Lepikhin）创立的 Scaled Inference 于 2014 年获得媒体关注。该公司计划开发类似谷歌等公司内部使用的机器学习和人工智能技术，将将其作为云计算服务开放给任何人。该公司吸引了 Felicis Ventures、腾讯和 Khosla Ventures 的投资。

不幸的是，该公司最近被迫关闭。作为前首席执行官，塞西诺格鲁表示，关闭公司是因为商业吸引力不足，而不是由于缺乏资金。“我们一直在研究各种选择，直到最后一分钟，并尽可能长时间地留住团队，但未能凑效。好的一面在于，在整个过程中我们对团队保持透明。”

Sinemia（2015 年到 2019 年）

融资总额：190 万美元

对类似 MoviePass 的电影票务服务来说，今年都是困难的一年。Sinemia 最初看起来是个可持续的竞争对手。然而，该公司随后遭到了一系列困扰，包括用户投诉、应用故障、隐瞒费用，以及帐户关闭政策等。

4 月份，Sinemia 宣布将停止在美国的业务运营。需要指出，该公司并未明确宣布完全关闭（其大部分员工都在土耳其）。不过，该公司网站自那时以后就已经下线。即使说 Sinemia 仍然以某种形式存在，该公司也已经消失于人们的视线中。

Unicon Scooters（2018 年到 2019 年）

融资总额：15 万美元

Unicorn Scooters 是从 2018 年电动滑板车热潮中死亡的首批公司之一，但肯定不会是最后一家。据称，该公司在 Facebook 和谷歌广告中的花费太多。这家创业公司的倒闭速度太快，以至于没有多余的资金为 300 多辆定价 699 美元电动滑板车的订单退款。

该公司在倒闭的几个月前刚刚从 Y Combinator 加速器中毕业，因此很可能是从 YC 毕业后倒闭最快的创业公司之一。根据 The Verge 的报道，该公司首席执行官尼克·埃文斯（Nick Evans）表示：“广告成本太高，我们无法建立可持续的业务。随着美国各地的天气继续转冷，越来越多其他公司的滑板车进入市场，Unicorn Scooters 的销售越来越困难，导致了广告成本上升，客户减少。”

Vreal（2015 年到 2019 年）

融资总额：1500 万美元

Vreal 是个雄心勃勃的游戏流媒体平台，希望 VR（虚拟现实）用户可以进入游戏主播的世界。这些用户可以作为虚拟人物在主播身边走动，也可以作为被动的观察者自己探索。

该公司在博客中表示：“不幸的是，VR 市场未能像我们预期的那样快速发展。我们过于领先当前的时代。因此，Vreal 将关闭业务，我们的团队成员将转而探索其他机会。”

翻译：维金

Remembering the startups we lost in 2019