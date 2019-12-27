俄罗斯开始测试自己的内联网

据当地新闻报道，俄罗斯已经开始测试一个国内互联网系统，用以在全球互联网之外提供替代选择。该国究竟进展到哪一阶段尚不清楚，但可以肯定的是，他们的目标是建立一个具有弹性（以及或许更加容易控制）的互联网。

毫无疑问，互联网是由全球基础设施的网络组成的，这些基础设施必然跟它所连接的国家发生实体的、虚拟的，以及越来越多政治上的交互。一些国家选择对这种交互进行非常仔细的监管，对本国国民可以访问的网站、应用和服务施加控制。

俄罗斯也越来越倾向于这种方法，普京总统在今年早些时候签署了 “俄网”（Runet）法案，以建立必要的基础设施，从而在必要时（或想要时）维持一个独立的内部互联网。

本周早些时候，在面对俄罗斯国有媒体塔斯社发表讲话时，普京解释说，此举纯粹是防御性行为。

他说，俄网的 “目的仅仅是为了防止跟全球网络全面断开引起的不利后果，因为全球网络在很大程度上受到了外国的控制。这就是意义所在，这就是主权的体现，即拥有可以启用的资源，这样我们就不会断开跟互联网的连接。”

英国广播公司援引塔斯社和《真理报》的最新报道称，俄罗斯的这项工作已经从理论走向了实践。他们对所谓的物联网的漏洞进行了测试，如果俄罗斯物联网设备的安全性跟美国的一样差，那么测试结果一定令人感到沮丧。他们还考察了本地网络是否可以抵御 “外部负面影响”，无论那些影响是什么。

俄罗斯在这里所做的不是什么简单的工作，尽管该国表面上讲的是主权和强大基础设施方面的事情，但美国、俄罗斯、中国、朝鲜和其他拥有先进网络战能力国家之间的紧张关系无疑也是其中的一部分。

从目前来看，一个与全球网络断开的俄网几乎是无法正常运行的。跟其他国家一样，俄罗斯也一直依赖世界其他地方的资源，如果该国决定以某种理由断开与全球互联网的连接，那么要让自己的俄网正常运行，他们就必须复制其中很多资源。

一个单独的 DNS 系统将是必要的，将该国部分地区跟其他地区进行连接的实体基础设施也将是必要的（这种连接目前必须通过全球互联网实现），而做完这一切还仅仅是提供了俄网正常运行的基本可能性。

如果 “主权互联网” 真变得必不可少，我们很难反对建立一个强大主权互联网的想法，但是我们也很难不认为俄罗斯此举是为冲突所做的准备，而非对国家基础设施的简单投资。

话虽如此，在我们获得有关俄网功能及预期用途的更具体报告前，这个内联网究竟会演变成什么样子以及俄罗斯会如何使用它，一切还不得而知。

题图来源： Quynh Anh Nguyen

翻译：王灿均（@何无鱼）

Russia starts testing its own internal internet