农药喷洒无人机公司 Pyka 完成 1100 万美元种子轮融资

现代农业的田块大到令人难以置信，有效进行喷洒是一个严峻的运营挑战。目前的喷洒作业大部分还是由人力承担，而 Pyka 正通过翼式无人飞行器接管这些工作，至关重要的是，他们获得了监管部门的批准。

就像我们在 DroneSeed 那里看到的一样，这种类型的飞行对飞行员来说是非常危险的，因为他们必须贴近地面和其他障碍物进行低空飞行；然而，它同时也非常容易实现自动化，因为当中涉及到很多重复的飞行模式，而且必须一遍又一遍地完美执行。

Pyka 采用了在无人机行业并不主流的方法，主流的方法一般是采用多旋翼飞行器来实现机动性和轻松的起降，但多旋翼无人机无法承载大量的农药和其他化学品，而不幸的是，这些农药和化学品往往是需要进行大规模喷洒的。

Pyak 制造的飞行器更加传统，它的外观很像是传统的单座农药喷洒飞机，只不过没有设置驾驶舱。飞行器由 3 个螺旋桨驱动，其大部分内部空间让位给了有效载荷（可携带大约 450 磅的有效载荷，约合 204 公斤）和电池。当然，飞行器还装备了传感器套件和机载计算机，以用于满足自动飞行的各种需求。

Pyka 的飞行器可以在 150 英尺（约合 45 米）长的平坦地面上起飞或降落，因此你不必担心要搭建跑道或是为到达目标区域而浪费能源。当然，飞行器最终还是需要更换电池的，这是地勤人员的工作职责之一。此外，他们还要负责为飞行器规划飞行路线，但实际的飞行操作以及即时决策是交给飞行计算机处理的。

Pyka 的飞行器名字叫做 “白鹭”（Egret），它每小时可以喷洒约 100 英亩（约合 40 公顷）的田块，效率跟一架直升机差不多。不过，这种自动飞行器可以提供更高的精度（因为它飞得更低）和安全性（因为不用人类飞行员每隔几分钟完成高难度的操作）。

也许更为重要的是，联邦政府已经给 Pyka 开了绿灯，他们自称是世界上唯一一家获得监管部门批准的商用大型自动飞行器公司。像旋翼无人机之类的小型飞行器不难获得批准，但 “白鹭” 的个头已经跟 Piper Cub 那样的小型飞机差不多了。

当然，这些只是一部分，其他监管障碍同样会阻碍 “白鹭” 的广泛部署，比如跟空中交通管理部门和其他飞行器的通信问题；飞行器其他方面的认证问题；以及对配备更强大远距离传感和躲避系统的要求。不过，好消息是，Pyka 的 “白鹭” 飞行器已经在付费参与测试的农场飞行了数千英里（Pyka 拒绝就其商业模式、客户或营收发表评论）。

该公司创始团队的成员有迈克尔·诺西亚（Michael Norcia）、朱玛·奥古诺（Chuma Ogunwole，这位是公司首席运营官）、凯尔·摩尔（Kyle Moore）和内森·怀特（Nathan White），他们都曾在相邻领域的知名公司中工作过，包括 Cora、Kittyhawk、Joby Aviation、Google X、Waymo 以及 Morgan Stanley。

这轮 1100 万美元的种子轮融资由 Prime Movers Lab 领投，Y Combinator、Greycroft、Data Collective 和 Bold Capital Partners 进行了跟投。

题图来源：Pyka

翻译：王灿均（@何无鱼）

Pyka and its autonomous, electric crop-spraying drone land $11M seed round