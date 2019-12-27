盖茨参加 Reddit 圣诞礼物交换活动，送给底特律一用户 36 公斤重礼物

大约从 2012 年开始，亿万富翁比尔·盖茨（Bill Gates）就开始参加 Reddit 的年度 “神秘圣诞老人” 礼物交换活动。这项活动为 Reddit 用户与送礼物的网上陌生人牵线搭桥。

盖茨似乎很喜欢这些活动。例如 2017 年，他匹配到一位爱猫人士，并送出了许多以猫为主题的礼物，包括相关的毛绒玩具，以及向她最喜欢的动物慈善机构捐出了 750 美元。去年，收到礼物是一名自称喜欢纺织、天然纤维和制作卡片的矮马马主。盖茨送给他一大堆纱线、装饰胶带、铅笔、明信片、素描本、为矮马订制的毯子，以及他最喜欢的作家汉克·格林（Hank Green）签名的一本 “绝不寻常的东西”。

今年，又有一名幸运的 Reddit 用户收到了盖茨 81 磅（约合 36.7 公斤）重的礼物。她是一名 33 岁、来自底特律的推销员。她昨天对 MarketWatch 表示，“我一直认为，能匹配到盖茨是非常酷的事情，但我从来没有想过这样的事情会发生在我自己身上。”

据报道，这名女子收到了哈利波特的圣诞帽、一套霍格沃茨城堡的乐高积木、一件任天堂《塞尔达传说》主题的手工制作床品，以及关于《双峰》的纪念品。这名 Reddit 用户的个人资料中有一张与《星球大战》角色丘卡巴拥抱的照片，照片中提到了哈利波特，以及其他的小说和电子游戏。

盖茨是一名书迷，经常会向公众推荐图书。盖茨还寄给这位幸运儿斯科特·菲茨杰拉德（Scott Fitzgerald）《了不起的盖茨比》的线装书。这名女子今年早些时候在婚礼上引用了本书中的台词。

让这份礼物更特别的地方在于，其中还附有菲茨杰拉德在写这部经典小说时手写稿的扫描件。

多年来，盖茨一直是公益事业的先驱。根据《公益纪事报》的报道，盖茨及其妻子梅琳达 2018 年捐出了大约 47.8 亿美元，通过基金会和其他家族基金会的捐款总额达到 455 亿美元。

盖茨还与亿万富翁巴菲特共同创立了知名的 “慈善宣言” 项目，邀请其他亿万富翁将大部分财富捐给公益事业。

尽管每个假日季只会有一名 Reddit 用户收到盖茨的礼物，但平台的许多其他用户都会受益于 “神秘圣诞老人” 社群。

例如，谷歌送给一名用户 Pixel 4 手机。另一名用户则从 “神奇的” 秘密圣诞老人那里收到了 3D 打印机。还有一名 Reddit 用户收到了手工制作的美国队长盾牌，以及为他宠物狗制作的迷你版盾牌。

翻译：维金

Bill Gates played Secret Santa to a Michigander, sending 81 pounds of goodies tailored just for her