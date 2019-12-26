大疆创新申请越野无人车专利，顶部加装云台相机

在摄影无人机领域，大疆创新是无可争议的领军品牌，但少有公司尝试过推出基于地面的移动相机平台。大疆创新可能会朝着这个方向发展，因为该公司曝光了一项专利，是一台装备了云台相机的小型越野车。

无人机资讯网站 DroneDJ 最先发现了大疆创新这项在中国申请的专利，图纸上是一辆外观周正的车辆平台，配有厚实的轮胎，并安装了相机云台。如上图所示，相机底座受到弹簧和气动装置的保护，它们无疑可以对突然的运动做出反应，从而免受冲击的伤害。

大疆创新的专利图纸看起来像是真实设备的详细机械图，而不是某些概念产品的简单草图。当然了，这并不意味着我们肯定会在市场上见到它，更别提很快就能见到了。不过，这确实表明，大疆创新的工程师真的花了时间和精力来把这个东西变成现实。

当天上有完美的无人机时，为什么还要在地面推出 “无人车” 呢？首先，电池续航时间。无人机只能进行短时间的飞行，而在携带精良的相机和镜头时续航时间就更短了。地面的无人车可以工作更长的时间，尽管它天然只能处在较低的位置上。

然而，或许更为重要的是，轮式无人车在无人机无法发挥作用的地方是有存在意义的。你真的想操纵无人机穿过狭窄的走廊进行安全检查吗？或者是在自己家里放飞无人机？还有那些人群聚集的地方？为了安全起见，我们最好还是不要在这些地方使用无人机。

大疆创新很有可能已经做好了功课，他们知道如果稍微扩展一下产品阵容，便可以拿下很多小众市场。就像无人机在很多场景中的应用已经变得司空见惯一样，我们今后回想起来也会觉得这些由机器人驱动的行业是显而易见的。举例来说，曾在柏林 Disrupt 大会创业竞技场中获胜的 Scaled Robotics 就致力于利用机器人在建筑工地进行自动化检查。

事实上，大疆创新已经制造出了基于地面的机器人平台 RoboMaster S1。它更像是一种教育玩具，但可能被作为测试平台使用，大疆创新可以在它上面测试那些希望应用在其他地方的技术。

不管大疆创新的这款无人车能否问世，它的确让我们认真思考了一种可能性，即轮式相机平台在我们的家和办公室里肩负起某些工作职责。

翻译：王灿均（@何无鱼）

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