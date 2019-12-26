印度本土移动应用崛起，中国产应用滑坡

一段时间以来，来自中国开发者的应用在印度的应用商店一直很受欢迎。去年，在印度排名前 100 的 Android 应用中，有多达 44 个是由中国公司开发的。

然而随着当地开发者参与竞争，今年的情况已发生变化。根据应用分析和营销公司 AppsFlyer 的数据，印度产应用作为一个整体正在恢复最初的地位。

报告显示，今年第二和第三季度，在谷歌 Play 和苹果 App Store 印度版排名前 200 的应用中，有 41% 是印度的开发者和本地公司开发的，高于去年的 38%。另一家研究公司 App Annie 的数据也给予了证实。

报告称：“这一上升是以中国产应用的下降为代价的。中国产应用的占比从 2018 年领先的 43% 下降到 38%。中国产和印度产应用加起来在这个列表中占到了接近 4/5（79%）。”

AppFlyer 指出，在过去一年半时间里，数十家印度公司推出了支付、游戏、新闻和娱乐应用，推动了这样的转变。AppFlyer 分析了今年第二和第三季度的 65 亿次应用安装。

不过根据报告的说法，中国的开发者并没有放弃，并继续在每个类别的应用市场保持着 “令人印象深刻” 的战斗。

印度拥有超过 4.5 亿智能手机用户，而法律也相对宽松，以支持市场开放。因此，印度成为了对全球应用开发者来说有吸引力的战场。

包括小米和字节跳动在内的许多中国公司都将印度视为最大的市场之一。例如，抖音海外版 TikTok 已经在印度吸引了 2 亿用户。引领印度智能手机市场的小米正在为印度用户开发一系列服务。本月早些时候，小米在印度推出了一款贷款应用。

事实证明，在印度吸引首次使用互联网的用户存在挑战，因为这些用户中大部分人经济实力不强。例如，旅游应用开发者为每次安装需要花费约 170 印度卢比（2.4 美元）的营销费用。食品饮料应用的开发者需要花费 138 印度卢比（1.9 美元），而游戏应用只要花 13.5 印度卢比。

Data from @AppsFlyer state of App Marketing 2019 India – key highights:

– Indian Apps claimed more installs in 2019 vs chinese Apps

– Apps in finance category spent the most in non-organic install (easy to guess which ones)

– As a result, finance Apps saw 59% uninstall on Day 1 pic.twitter.com/ROADpk9VQK — Deepak Abbot (@deepakabbot) December 23, 2019

尽管投入了营销费用，但这些应用的留存率在安装首日只有 23.4%，而首月只有 2.6%。（这仍然要略高于去年的首日 22.8% 和首月 2.3%。）

翻译：维金

Chinese apps are losing their hold on India to local developers