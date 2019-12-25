Uber 创始人卡兰尼克抛空全部股票，将离开公司董事会

Uber 今天宣布，公司创始人及前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）将离开公司董事会。根据 Uber 发布的新闻稿，卡兰尼克将于 12 月 31 日正式辞去在董事会的职务，“专注于他的新事业和慈善工作”。

卡兰尼克于 2017 年被迫辞去 Uber 首席执行官一职，并在股东的行动中被达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）接替。卡兰尼克一直在陆续出售公司的股份。就在上周，根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，卡兰尼克出售了大约 3.83 亿美元的 Uber 股票，将总持股比例降低至不到 10%。

更新：实际上，看起来卡兰尼克已经卖出了他所持有的全部 Uber 股票。根据《金融时报》的报道，美国证券交易委员会的文件很可能会在圣诞节假期后挂网。

Uber 对私人投资者和员工的股票禁售期在 IPO（首次公开招股）的 6 个月后结束，随后卡兰尼克开始出售股票。他一度持有 Uber 的 9800 万股股票。随后，他开始进军按需餐饮行业，并创立了 CloudKitchens。该公司专注于挑选廉价物业，并将其转变为没有柜台、座位和现场服务的餐厅运营中心，专门为满足外卖应用的需求而设计。

翻译：维金

Uber founder Travis Kalanick is leaving the company’s board of directors