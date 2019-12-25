迷你朗基罗？这个 3D 打印的 “大卫” 雕像只有 1 毫米高

3D 打印已经在很多行业中证明了自己的用处，照说没有必要再通过炫技来吸引人的眼球，但有些人就是忍不住。这里有一个很好的例子，有人通过一种新开发的技术用铜打印出米开朗基罗的著名雕像 “大卫”（David），而且只有 1 毫米高。

这个雕像被恰如其分地命名为 “小大卫”（Tiny David），其创造者是 Exaddon，这是一家从 Cytosurge 分拆出来的公司，而 Cytosurge 则是从瑞士研究大学苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）孵化出来的。雕像只有几分之一毫米那么宽，重量仅有 2 微克。

Exaddon 使用自家研发的 “CERES”3D 打印机创造了 “小大卫”，该打印机能够以低至每秒区区几飞升的速率喷出离子化的液态铜，形成刚性结构，其尺寸是微米级的。打印 “小大卫” 大约花了 12 小时，如果是结构上稍微简单一些的东西，所需的时间可能要少很多。

就其本身而言，“小大卫” 的细节水平令人惊叹。尽管显而易见的是，没人能够重现米开朗基罗杰作的种种妙处，但 “小大卫” 还是非常好地再现了原作哪怕非常细微的纹理（比如头发和肌肉张力）。而且，雕像在打印完成后无需进行抛光或用支柱进行支撑。

当然，我们可以使用先进的光刻技术在纳米尺度上创造更小的结构，但那是一个复杂而敏感的过程，必须由专家谨慎操作。而这台 CERES 打印机可以打印任意 3D 模型，并在室温条件下用几小时时间打印成形。

不过，研究人员倒是指出，这里面是有些门道的。

“这不仅仅是米开朗基罗大卫雕像的缩小版复制品。”Exaddond 的乔吉奥·埃尔科拉诺（Giorgio Ercolano）在公司博客中表示，“我们对打印过程的深刻理解已经催生出一种新的方法，让我们能够对雕像的 3D 计算机模型进行处理，并将之转换为机器代码。该对象是从一份开源的 CAD 文件中通过切片方法切出来的，然后它被直接发送到了打印机。凭借 CERES 的增材微制造系统，这种切片方法得以让全新的打印设计方式成为可能。”

不过，打印比 “小大卫” 还小的东西现在还行不通，“微大卫” 看上去已经开始像是用橡皮泥捏出来的了。没关系，他们最终会成功的。

该团队在 《微型机器》杂志上发表了他们新改良技术的细节（这种技术是在几年前诞生的，目前已经有了很大的改进）。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Micro-angelo? This 3D-printed ‘David’ is just one millimeter tall