Spotify 向记者发放 U 盘是什么骚操作？

上周，Spotify 向记者发放了一些 U 盘，并附带了一则说明：“请播放。”

记者收到 U 盘这种事并不少见，很多公司都会向记者发放 U 盘，包括在技术会议上，他们常常把宣传材料或大文件（比如用其他办法无法高效传播的视频）拷入 U 盘进行分发。

但是，任何受过基本安全培训的人（我们 TechCrunch 就有这样的培训）都知道，不要在未采取任何预防措施的情况下插入 U 盘。

对于 Spotify 的 U 盘，我们有点担心，但倒没有被吓到。我们在一台备用电脑上使用一次性版本的 Ubuntu Linux（通过 CD 运行）对 U 盘包含的内容进行了安全检查，结果表明它是安全的，里面只有一个音频文件，播放出来是一句话，“我是亚历克斯·戈德曼（Alex Goldman），你刚刚被黑了。”

这个 U 盘是为 Spotify 的新播客打广告的，不然还能是什么呢？！

Spotify向记者发放的 U盘（图片来源：TechCrunch）

杰克·威廉姆斯（Jake Williams）是曾在美国国家安全局（NSA）任职的黑客，他还是信息安全公司 Rendition Infosec 的创始人，他表示，Spotify 鼓励记者把 U 盘插入自己的电脑，这一举动堪称 “无知无畏”。

U 盘并不天然跟恶意软件联系在一起，但它们被用于黑客攻击活动也是名声在外，而且通常是入侵那些不联网的地方（比如发电厂和核浓缩工厂）。威廉姆斯说，U 盘中可能包含恶意软件，它在被插入受害人的电脑后可以自动打开并安装后门。

他还说，“U 盘上的文件可能包含活动内容。” 这些内容在被打开后可能会对受感染设备上存在的漏洞加以利用。

Spotify 的发言人拒绝就此事发表评论，该公司把我们的置评请求移交给了为其服务的公关公司 Sunshine Sachs。后者也没有发表评论，只是说 “所有记者都会收到一封有关此事的电邮声明”。

在电脑插入来历不明的 U 盘，这个问题可能比你想象的更为严重。谷歌的安全研究员埃利·比尔斯坦（Elie Bursztein）在自己的研究中发现，大约有一半的人会把来历不明的 U 盘插入自己的电脑。

今年早些时候，农业机械公司约翰迪尔（John Deere）就用这样的操作引起了骚动，该公司分发了用于宣传推广的 U 盘，其中包含了可在插入电脑后自动运行的脚本，劫持电脑的键盘，打开浏览器并自动输入约翰迪尔的网址。尽管该公司本意不是拿 U 盘传播恶意软件，但他们的举动还是遭到了广泛批评，因为恶意软件通常就是以自动脚本的形式运行的。

考虑到 U 盘可能构成的威胁，美国国土安全部（DHS）的网络安全部门 CISA 在上个月更新了有关 U 盘安全性的指导方针。记者是经常受到攻击的对象，包括某些政府实施的定向网络攻击。

请记住：在处理 U 盘时请务必采取预防措施，除非你信任它，否则切勿插入。

题图来源： Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

No, Spotify, you shouldn’t have sent mysterious USB drives to journalists