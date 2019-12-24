SpaceX 完成第 10 次降落伞测试，明年有望载人飞行

SpaceX 在今年即将结束之际取得了一项成就，这应该能够帮助该公司在明年实现载人飞行的目标。周日，这家由伊隆·马斯克（Elon Musk）领导的公司连续第 10 次成功完成了降落伞系统的测试，这是其飞船安全系统重要的里程碑，表明该公司的最新设计已经为载人飞行做好了准备。

当 SpaceX 的商用载人航天器 “载人龙飞船”（Crew Dragon）进入大气层返回地面时，降落伞系统会被用来减缓飞船的下降速度。当前的设计是载人龙飞船降落伞系统的第三个主要版本，采用了升级的材料以及经过改进的缝合工艺，以此尽可能提高它在飞行过程中的可靠性和耐久性。

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4 — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019

今年早些时候，在 SpaceX 总部加州霍桑市举办的一场活动上，马斯克告诉到场的媒体和粉丝，这套名为 Mark 3 的降落伞系统至少需要连续完成 10 次成功的测试，他们才有信心把它用于实际的载人飞行。当时，美国宇航局（NASA）局长吉姆·布莱登斯汀（Jim Bridenstine）也表示，他认为 SpaceX 能够在年底前完成 10 次成功的测试，现在该公司的确在年底前完成了。

现在，SpaceX 计划在明年 1 月 11 日迈出实现载人飞行的下一步：也就是完成 “飞行终止测试”，该公司将在发射过程中测试飞船的应急保障系统。这套系统能够在发射出现问题时启动，把宇航员带离发射载具前往安全地点，保护他们免受伤害。

翻译：王灿均（@何无鱼）

SpaceX achieves key safety milestone for crewed flight with 10th parachute test