万事达宣布收购信息安全评估创业公司 RiskRecon

万事达今天宣布，将收购位于盐湖城的创业公司 RiskRecon。该公司使用公开数据对组织进行信息安全评估。两家公司没有披露交易价格。

对于像万事达这样的金融服务公司来说，帮助客户管理信息安全越来越重要。RiskRecon 将提供关于客户公司风险状况的客观评分。

万事达网络和情报总裁阿加伊·巴拉（Ajay Bhala）在公告中表示：“结合人工智能和数据驱动的先进技术，RiskRecon 提供了令人兴奋的机会，以补充我们现有的战略和技术，确保信息安全。”

RiskRecon 首席执行官凯利·怀特（Kelly White）在 2016 年接受 TechCrunch 采访时表示，该公司跟踪网上的公开信息，对信息进行整合，评估公司的整体安全风险。当时，该公司刚刚完成了 300 万美元的种子轮融资。

怀特认为，加入万事达是个机会，让 RiskRecon 可以成为更大组织的一部分。他在声明中表示：“通过成为万事达团队的一员，我们有机会扩大我们的解决方案，帮助新行业和新地区公司采取措施，更好地管理它们的信息安全风险。”

根据 CrunchBase 的数据，RiskRecon 成立于 2015 年，到目前为止已融资 4000 万美元。投资方包括 Accel、戴尔科技资本、General Catalyst 和 F-Prime Capital。

需要指出，RiskRecon 并不是唯一关注这个领域的公司，竞争对手包括总部位于纽约的 SecurityScorecard。后者成立于 2013 年，根据 CrunchBase 的数据已完成超过 1.12 亿美元的融资。最后一轮融资是 5 月份时的 5000 万美元。

这笔交易尚未获得监管部门批准，预计将于 2020 年第一季度完成。

题图来源：Roberto Machado Noa / Getty Images

翻译：维金

Mastercard acquires security assessment startup, RiskRecon