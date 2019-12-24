印度在线家装平台 HomeLane 完成 3000 万美元融资

总部位于班加罗尔的创业公司 HomeLane 帮助人们管理房屋装修和室内设计。今天，该公司宣布在新一轮融资中筹集了 3000 万美元，拓展其私有的技术。

这是 HomeLane 的 D 轮融资，Evolvence India Fund、Pidilite Group 和 FJ Labs 领投，此前投资方 Accel Partners、红杉资本和 JSW Ventures 参投。这使得这家成立 5 年的创业公司融资总额达到 4600 万美元。

HomeLane 帮助业主对房屋和公寓进行装修，安装固定设备。对用户来说，室内设计师应该是本地的，供应链合作伙伴需要有能力发货至某个地点。因此，HomeLane 已经在印度的 7 座城市建设了 16 家体验中心，让消费者可以接触了解装修材料和家具。

这家创业公司计划利用最新融资扩大技术基础设施，并开拓另外 8 到 10 座城市市场。

HomeLane 的竞争对手包括 Livespace 和 Urban Laddern 等其他在线家具销售商和实体店。该公司创始人拉马·哈里纳特（Rama Harinath）和斯里坎斯·艾耶（Iyer）表示，HomeLane 的差异化之处在于提供一站式商店。该公司销售厨房橱柜、衣柜、娱乐设备和鞋架在内的各种家装商品，并提供有保证的准时送货和售后服务，帮助房主完成装修。

房主可以通过 HomeLane 网站上传房屋平面图，室内设计师会对平面图进行分析，提供产品建议、报价，以及效果图的立体图片。该公司已经与 900 多名设计专家合作，交付了超过 6000 个项目。HomeLane 将客户支付费用的一部分提供给设计师作为报酬。

作为 HomeLane 的首席执行官，艾耶表示，该公司正逐步接近 EBITDA（息税折旧摊销前利润）盈利。对 HomeLane 来说，这是个值得注意的转折点。在截至 2018 年 3 月底的这个财年中，HomeLane 报告的营收为 560 万美元，净亏损 410 万美元。

Accel Partners 印度合伙人普拉山特·普拉喀什（Prashanth Prakash）表示：“我们对 HomeLane 当前的增长感到满意，并看好印度家装消费领域的长期增长前景。”

封面来源：Getty Images

翻译：维金

India’s HomeLane raises $30M to expand its one-stop shop for interior design