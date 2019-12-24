737 Max 事故余波：波音宣布 CEO 离职 现任董事长接任

波音今天宣布，丹尼斯·穆伦伯格（Dennis A. Muilenburg）将不再担任公司首席执行官。从 2020 年 1 月 13 日开始，现任董事长大卫·卡尔霍恩（David L. Calhoun）将接替穆伦伯格担任波音首席执行官，并同时兼任总裁。

这个决定并不意外。今年，波音的主要工作是处理 737 Max 机型所面临的问题，该问题导致了飞机故障，造成了坠机和空难事故。波音已经采取措施去应对这场危机，包括向一只基金投入 1 亿美元，用于分配给 737 Max 空难事件受害者的家庭和社区。该公司最近还暂停了 737 Max 的生产，等待重新获得认证。

在今天宣布管理层调整的声明中，波音即将上任的首席执行官卡尔霍恩表示，“对波音和波音 737 Max 的未来充满信心”。该公司未来的优先工作之一是确保 “737 Max 安全地恢复服务”。新闻稿还提到 “对透明度的再次承诺，包括与美国联邦航空管理局、全球其他监管机构和客户进行积极有效的沟通”。

波音本周还遭遇了另一个问题。在前往国际空间站的首次试飞中，波音 Staliner CST-100 商用载人航天器未能执行自动动作，导致任务提前终止。

题图来源：Tom Williams / Getty Images

翻译：维金

Boeing CEO out following 737 Max fiasco, will be replaced by current board chairman