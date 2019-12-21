浏览器隐私插件 Ghostery 推出 Midnight，为桌面应用提供广告拦截和隐私保护

Ghostery 上线了一款名为 Midnight 的新工具，它将该公司的广告拦截和隐私保护功能引入到所有桌面应用。

Ghostery 在 2017 年被浏览器公司 Cliqz 收购，当该公司在今年年初首次公布 Midnight 时，Ghostery 总裁杰里米·蒂尔曼（Jeremy Tillman）告诉 TechCrunch，他们开发 Midnight 的原因是，桌面应用——尤其是电邮客户端——已经在开始 “使用很多跟浏览器相同的网页追踪技术”。

因此，该公司表示，Midnight 将拦截电子邮件客户端（比如 Microsoft Outlook）、娱乐服务（比如 Spotify）以及其他任何桌面应用（包括那些不支持 Ghostery 扩展的网页浏览器）中的广告和数据追踪器。通过 Midnight，用户还可以看到哪些应用在试图追踪自己，并对要拦截的应用和列入白名单的应用进行自定义设置。

此外，Midnight 还内置了 VPN（虚拟专用网络），可帮助用户加密在线活动并保持匿名。蒂尔曼表示，很多 Ghostery 用户已经在使用 VPN 服务，但为 Midnight 开发 VPN 是有意义的，因为 “我们希望自己的生态系统是完整的”。

Midnight 提供了 7 天免费试用，之后会收取 14 美元的月费。

尽管 Midnight 是 Ghostery 最综合全面的产品，但蒂尔曼表示，他们团队将继续为免费的浏览器扩展提供支持，拿他的话说，浏览器扩展 “将始终是吸引新用户的利器”。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Ghostery launches Midnight for privacy and ad-blocking beyond the browser