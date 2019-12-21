Facebook 正开发自有操作系统，以摆脱对安卓依赖

Facebook 不希望自家的硬件（比如 Oculus 头戴设备和增强现实眼镜）任由谷歌摆布，因为这些硬件都依赖于后者的安卓操作系统。这就是为什么 Facebook 要委托微软 Windows NT 联合开发者马克·卢科夫斯基（Mark Lucovsky）为其从零开始开发一套操作系统，这一消息由 The Information 的亚历克斯·希斯（Alex Heath）最先报道。需要说清楚的是，Facebook 的智能手机应用仍将可以在安卓系统上运行。

“我们真的想确保未来为我们留有空间。” 被人们昵称为 “博兹”（Boz）的 Facebook 硬件副总裁安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）说道，“我们不觉得我们可以信任市场或竞争对手来确保这件事，所以我们要自己做。”

Eye OS

通过迁移到自有的操作系统，Facebook 可以拥有更大的自由度来将社交互动——但愿还有隐私保护——更深地植入到自家硬件当中。而且，Facebook 还可以防止这样一件事情的发生，即谷歌跟该公司的分歧导致他们的产品路线发生偏移。Facebook 告诉 TechCrunch，他们开发操作系统的重点是搞清楚增强现实眼镜有怎样的需求。目前，该公司正在探索各种各样的选项，包括跟其他公司合作，或者是专门为增强现实开发定制的操作系统。

迁移到 Facebook 自有的操作系统还有什么额外的好处呢？那将让迫使 Facebook 分拆已经收归旗下的一些公司变得更加困难，尤其是如果 Facebook 决定用 Instagram 作为其未来增强现实眼镜的品牌。

Facebook 一直对一件事情感到痛苦，即他们没有自己的操作系统，不得不仰仗自己最大的一些竞争对手。其中就包括苹果，该公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）曾多次就隐私和数据收集问题对 Facebook 及其掌门人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）提出批评。据 Vox 的库尔特·瓦格纳（Kurt Wagner）报道，面对移动操作系统的霸权，Facebook 之前就有过对冲手段，该公司曾于 2013 年进行过一个代号为 “Oxygen”（氧气）的秘密项目，其目的是在必要时脱离 Google Play 应用商店独立分发安卓应用。

即便如此，Facebook 上一次试图从操作系统巨头手上夺取更多移动控制权的努力还是以失败告终。同样是在 2013 年，该公司联合 HTC 推出了一款 Facebook 手机（即 HTC First），它运行定制版的安卓系统，并采用 Facebook Home 作为用户界面。但是，让用户界面充斥好友照片和 Messenger 聊天气泡的使用体验被证明非常不受欢迎，HTC First 和 Facebook Home 出师未捷身先死。

投资未来科技

现在，随着 Facebook 加大对硬件的投入，该公司希望能够从过往的失误中汲取教训。Facebook 在总部以北 15 英里的伯林盖姆为增强现实/虚拟现实团队设立了新的办公室，这处面积 770000 平方英尺（约合 7 万平方米）的办公空间可容纳大约 4000 名员工。Facebook 告诉 TechCrunch，增强现实/虚拟现实团队将在 2020 年下半年搬到新址，对那里的实验室、原型制造车间和测试区域加以利用。同时，该团队仍然会在加州、华盛顿、纽约和海外的其他办事处保留工作人员。

TechCrunch 向 Facebook 询问了有关新办公室的更多信息，后者透露，他们计划开放一个面向公众的体验性空间——这也许是首个任何人都可以访问的 Facebook 永久性办事处。在那里，人们将能够体验 Facebook 的增强现实和虚拟现实产品。其中既可能有该公司目前正在销售的 Oculus Quest 头戴设备和 Facebook Portal 智能显示器，也可能有一些潜在的未来产品（比如，传闻中他们正跟雷朋太阳镜制造商 Luxottica 合作打造的相机眼镜，或者是最终发展成熟的增强现实眼镜）。

Facebook 表示，他们正考虑在伯林盖姆办公空间之内开设真正的零售店，以便人们在体验过后购买其硬件产品。这将成为 Facebook 朝一个目标迈出的重要第一步，即仿照苹果和微软创建自有品牌的零售店。

据 The Information 报道，Facebook 可能对涉足更多硬件业务感兴趣，该公司曾洽购市值 45 亿美元的半导体公司 Cirrus Logic，后者为苹果和其他公司生产音频芯片。这笔交易并未成为现实，鉴于科技巨头总是让其并购团队对讨论持开放态度，我们也不清楚双方的谈判进展到哪一步了。但这表明，Facebook 在硬件这件事情上是认真的，即便该公司的 Portal 和 Oculus 到目前为止卖得并不好。Facebook 拒绝就此事发表评论。

不过，随着旗舰级的虚拟现实产品在明年进入市场，这种情况可能会开始发生改变。Facebook 将于 2020 年在 Oculus Quest 上推出第一人称射击游戏《荣誉勋章》（Medal of Honor），我有幸试玩了预览版。这是一款以第二次世界大战为背景的游戏，我玩了 1 小时只感到时间飞逝而过，这是首批让人感觉可以连玩好几周的虚拟现实游戏之一，不再仅仅是花里胡哨的技术演示。《荣誉勋章》有可能成为虚拟现实的杀手级应用，最终说服玩家去购买 Quest 头戴设备。

社交硬件

Facebook 还一直在为企业开发硬件产品。该公司的 Workplace 视频通话工具现在已经登陆 Portal 智能显示器，后者的智能摄像头具有自动缩放功能，可以将会议室里的所有人呈现在画面当中，或者是聚焦于人的动作。The Information 报道称，Facebook 还在打造一款虚拟现实视频会议系统的原型，博兹及其团队一直在对该系统进行测试。Facebook 告诉 TechCrunch，博兹曾在两次内部活动中使用虚拟现实系统跟大约 100 名团队负责人举行视频会议，并使用了 Facebook 正在内部研发的虚拟现实问答软件。该公司希望藉此了解在虚拟现实系统中进行稳定的视频会议需要做到哪些事情。

与此同时，这些硬件项目将为 Facebook 的核心广告业务提供反馈意见。目前，该公司已经开始利用一些有关用户在 Oculus 或 Portal 所从事活动的数据来向他们推送定向广告。从玩特定的游戏到以儿童为中心的虚拟现实体验，再到虚拟现实旅游，这里面存在着大量有利可图的数据可供 Facebook 挖掘。

Facebook 向 TechCrunch 透露，Portal 目前正在获取数据（比如用户是否登录、拨打电话或使用某些功能）来为广告定向提供信息支持。例如，如果你经常进行视频通话，Facebook 就会向你展示与视频通话有关的广告。拿 Oculus 来说，如果你连接了自己的 Facebook 账户，那么有关你所使用应用和所参加活动的数据就会被用来调整其算法或定向广告。

Facebook 甚至希望在我们行动之前就抢先了解我们的想法。The Information 报道称，Facebook 的脑-机接口硬件（它可以通过传感器识别用户脑中正在想的单词）已经实现了小型化，从冰箱那么大变成了手持设备的样子，但还远远没有做好整合到手机当中的准备。Facebook 告诉 TechCrunch，他们正在取得进展，显著提高了单词识别率，并扩大了可识别单词的词库。Facebook 现在可以实时解码大脑活动，为了实现每分钟脑打 100 个单词的目标，他们正在开发一种中介系统以用于识别单个单词。

销售 Oculus 头戴设备、Portal 智能屏幕以及读心机器，这些硬件业务可能永远无法像高效的广告业务那样为 Facebook 带来数十亿美元的利润，但它们可以确保这家社交网络不会错过计算技术的下一波浪潮。无论代表下一波浪潮的是带来沉浸式体验的虚拟现实，还是为我们手机提供便捷补充的智能显示器，抑或是微创传感器，Facebook 都希望它们具有社交属性。如果 Facebook 能够让你和你的好友相聚在这些社交硬件，那么该公司就能找到从中获取收入的办法，同时确保这些设备不会让我们变得更加孤立和丧失人性。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Facebook is building an operating system so it can ditch Android