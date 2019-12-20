印度金融科技创业公司 ZestMoney 融资 1500 万美元，高盛领投

美国最主要的银行之一刚刚投入大笔资金，帮助数百万没有信用分的印度人首次获得贷款以及在线购物。

总部设在班加罗尔的 ZestMoney 今天宣布，已完成 1500 万美元融资，投资方包括高盛，以及此前投资方 Naspers Fintech、Quona Capital 和 Omidyar Network。ZestMoney 联合创始人及首席执行官丽兹·查普曼（Lizzie Chapman）对 TechCrunch 表示，这是 B 轮融资的延展。该公司于今年 4 月宣布了这轮融资。

她表示，这笔融资使 ZestMoney 的融资总额达到 6300 万美元。

在印度，信用卡渗透率仍然很低。印度每 100 人中大约只有 3 人拥有信用卡。这意味着，在印度只有很少人拥有传统的信用分。然而，银行在发放贷款前往往非常依赖这样的分数来评估申请者的信用水平。

另一方面，小额贷款无法为银行带来丰厚的回报，因此它们不太有动力去提供这样的服务。近年来，越来越多印度创业公司开始介入，填补这块空白。

ZestMoney 会评估其他数据点，并利用人工智能技术来帮助用户建立个人档案，积累信用。这家创业公司已经与 3000 多家商户达成合作，高于 4 月底的约 800 家。这其中包括 Flipkart、亚马逊和 Paytm。

ZestMoney 已积累了 600 多万用户。这些用户获得的贷款额为 140 美元至 3000 美元不等。为了让信贷成本更低，许多商家都向客户提供了免息选择，前提是他们可以在指定时间里还款。

ZestMoney 与印度几乎每家在线支付处理服务都建立了合作关系，包括 Razorpay、BillDesk、Cashfree、CCAVenue 和 PayU。通过与小米和 Pine Labs 等公司达成合作，该公司也在线下市场取得进展。Pine Labs 在印度全国范围内部署了 30 多万台 POS 机器。

ZestMoney 还完成了数额没有披露的债务融资，用于向客户提供信贷服务。最近，该公司与瑞穗金融集团旗下日本金融服务 Credit Saison 达成战略合作，将投入 1 亿美元扩大印度的数字贷款服务。

高盛董事总经理菲利普·阿尔迪斯（Philip Aldis）表示，高盛对 ZestMoney 的投资将帮助更多印度家庭获得信贷服务。他表示：“我们期待利用我们的全球经验和网络来推动 ZestMoney 的持续增长。”

高盛已经投资了印度多家创业公司，包括物流公司 Blackbuck、房屋租赁平台 NestAway、新闻聚合服务 DailyHunt 和在线家居商店 Pepry。

高盛还投资了多家金融科技创业公司，包括向智能手机用户提供数字信用卡的巴西公司 NuBank。此外，高盛也是苹果信用卡的银行合作伙伴。

ZestMoney 的目标是在 18 个月时间里发放 10 亿美元信贷，未来覆盖 3 亿用户。波士顿咨询集团的数据显示，未来 5 年，印度的数字贷款市场将带来 1 万亿美元的机会。

翻译：维金

Goldman Sachs leads $15M investment in Indian fintech startup ZestMoney