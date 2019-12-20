逆向工程显示 Spotify 正测试社交音乐发现功能 Tastebuds

Spotify 正在测试一项名为 “Tastebuds”（味蕾）的新功能，让用户能够看到自己的好友都在听什么。尽管发现音乐天然具有社交属性，但在 2017 年砍掉 “私信” 功能之后，Spotify 的移动应用就不再允许用户直接跟自己的好友进行互动，而 “好友个人动态”（Friend Activity）仅在 Spotify 的桌面软件中可见。

看起来 Spotify 是有意限制社交功能，以迫使用户依赖该公司官方推荐的歌单以及浏览界面。这样一来，Spotify 就在平台掌握了生杀予夺的权力，可以极大地影响哪些音乐人得到推荐并崛起成为明星。反过来，这也让 Spotify 在跟唱片公司充满火药味的谈判中拥有了筹码。唱片公司会担心，如果他们不在持续性版权费率和独家播放权方面配合好 Spotify，那么后者可能将唱片公司旗下的音乐人排除在推荐歌单之外。

这套战略似乎已经获得了回报，因为 Spotify 签下了对自己更有利的授权交易，并成为唱片公司重要的推广合作伙伴，这些为 Spotify 的挂牌上市铺平了道路。Spotify 目前的股价约为 152 美元，高于其直接上市设定的 132 美元参考价，但低于上市首日的 165 美元最高价。现在，对自身地位感到更加放心的 Spotify 似乎已经准备好放开音乐发现方面的一些控制权，让用户能够从自己好友播放的歌单中获得更好的启发。

Tastebuds 旨在让用户浏览自己好友的音乐品味档案，它在 Spotify 中会作为导航选项卡存在，位置就在 “你的音乐库”、“首页” 和 “浏览” 旁边。我们打开 https://open.spotify.com/tastebuds 这个网址便可以访问 Tastebuds 页面，它目前还无法正常工作。该页面上有文字做了说明，“Tastebuds 是什么？现在，你可以通过那些品味获得自己信赖的朋友发现音乐。”

这项原型功能是由逆向工程奇才黄文津（Jane Wong Wong）在网页版 Spotify 中发现的，她经常向 TechCrunch 爆料，这次也为我们介绍了关于 Tastebuds 运作方式的更多详情。用户点击页面上的 “铅笔” 图标，便可以 “搜索你关注的人”。在那里，用户可以看到好友播放最多的曲目，然后他们可以选择点击收听，或是将歌曲添加到自己的音乐库。

在没有 Tastebuds 的时候，用户只能通过少数隐藏的方式在 Spotify 上进行社交互动。比如，你可以通过短信、Facebook Messenger 和其他消息应用分享歌曲，或是把歌曲发布到 Instagram 或 Snapchat Story 的动态当中。Spotify 的移动应用曾有过让用户交流歌曲的私信功能，但后来取消了它，把用户赶去使用那些更加流行的消息应用。在 Spotify 的桌面软件中，用户可以查看自己 Facebook 好友的个人动态，也就是好友当前在听什么歌曲（注意：Spotify 的移动应用和网页应用无此功能）。或者，用户还可以搜索特定的好友，并进行关注操作以及查看他们公开的歌单，但 Spotify 并没有大力推广该功能。

Spotify 曾经试验过其他一些社交功能，但从未把它们发布出来。举例来说，科技博客 The Verge 的撰稿人丹尼·迪尔（Dani Deahl）在去年发现，Spotify 在测试一项名为 “好友歌单周报”（Friends Weekly）的功能。然后在今年 5 月，我们报道黄文津发现了 Spotify 的 “社交聆听”（Social Listening）分享功能，它可以让用户跟相隔两地的好友同时播放相同曲目。在 2014 年的时候，我曾撰文指出，Spotify 应该抛弃博客式的浏览界面，转而创建一种 “PlayFeed”（播放动态消息）歌单，其中的内容可以根据算法推荐、喜爱歌手发行的新歌以及好友收听最多的曲目进行动态更新。之后，Spotify 推出了 “每周推荐”（Discovery Weekly）和 “新歌雷达”（Release Radar），而 Tastebuds 可能最终为 Spotify 补上社交功能的短板。

社交功能缺失导致的结果是，用户只能看到好友当前收听的少数曲目、他们数量极少而且往往过时的公开歌单，以及自己通过其他渠道跟他们分享的歌曲。用户无法很好地全面了解好友最近对什么歌曲产生了兴趣，或是他们总体的音乐喜好是什么。

我们已经联系 Spotify 置评，向其询问有关 Tastebuds 的更多信息，包括它的工作原理，如何设置谁能看到什么，以及这项功能是否以及会在何时上线。此外，我们还对一件事情很感兴趣，即 Spotify 是否跟一家名为 Tastebuds.fm 的音乐交友初创公司达成了交易，后者是一项在 2010 年推出的服务，致力于帮助人们通过音乐分享配对交友。（更新：Spotify 的一位发言人确认，“我们一直在试验新的产品和使用体验，但目前不便透露更多信息。” 此外，Spotify 还表示，他们跟那家名叫 Tastebuds.fm 的初创公司并无关联。）

对 Spotify 来说，社交是一个巨大且尚未开发的机会。社交推荐不仅可以让用户在 Spotify 停留更长的时间，继而听到更多的广告或降低取消订阅服务的可能性，而且还可以帮助 Spotify 用一个别处找不到的社交图谱将用户牢牢锁定。虽然 Apple Music 和 YouTube 等竞争对手可能提供类似的音乐目录，但如果用户变得痴迷于 Tastebuds 实现的社交发现功能，那么他们是不会抛开 Spotify 离去的。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Spotify prototypes Tastebuds to revive social music discovery