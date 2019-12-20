PayPal 完成收购国付宝，进军中国市场

PayPal 今天上午宣布，已完成对 GoPay（国付宝）70% 股份的收购，从而成为首个在中国提供在线支付服务的外国支付平台。这笔交易于 9 月 30 日获得中国人民银行的批准，目前已经完成。

交易的条款没有披露。

GoPay 拥有中国的在线支付和移动支付牌照，主要为电商、跨境商务、旅游等行业提供支付产品。与 PayPal 类似，GoPay 帮助商家接受在线付款。目前，中国支付市场被本土公司，包括支付宝和微信支付主导，但这个市场的规模达到数万亿美元，因此 PayPal 仍有机会。

根据 Frost & Sullivan 的预测，仅仅只考虑移动支付，这个市场的年复合增长率就将达到 21.8%，从 2017 年的 29.93 万亿美元增长到 2023 年的 96.73 万亿美元，部分原因是电商市场的需求增长。此外到 2023 年，活跃的移动支付用户总数预计将达到 9.56 亿。跨境支付市场的规模也将扩大，尤其是在电商、旅游和海外留学等领域。2016 年，这个数字为 6.66 万亿美元。

美国金融服务公司长期以来一直在努力进入中国市场。去年，中国央行表示，将进一步向外资支付服务开放市场，但审批一直很慢。2018 年，美国运通引人注目地成为了首家获准在中国设立卡片交易清算服务的美国信用卡网络。Visa 和万事达也试图进入这个市场。

PayPal 总裁及 CEO 丹·舒尔曼（Dan Schulman）在关于这笔交易的声明中表示：“我们很高兴完成这笔历史性的交易，这笔交易使我们可以更好地参与这个充满活力的市场。这将帮助我们成为中国金融机构和技术平台更强大的合作伙伴。我们期待为中国电商和支付生态的发展贡献力量。”

翻译：维金

PayPal completes GoPay acquisition, allowing the payments platform to enter China