印度进一步关闭互联网，打击抗议活动

作为全球最大的民主国家，在印度，关闭互联网，暂停数千万公民的移动通信服务，以打击抗议活动的工作正在常态化。

印度莫迪政府关闭了东北部阿萨姆邦、梅加拉亚邦和特里普拉邦，以及北方邦部分地区的移动通信服务。北方邦是印度人口最多的行政区，人口总数超过 2 亿。本周四，印度政府采取行动，将关闭通信的举措扩大至印度首都和芒格洛尔的部分地区。这些地区共有约 2200 万人口。

周四上午，印度三大移动运营商 Reliance Jio、沃达丰和 Airtel 开始切断新德里部分地区的移动通信。这三家公司均表示，此举是遵循政府的指令。

用户表示，到当地时间下午，移动通信服务已经恢复。然而几个小时之后，印度政府又在卡纳塔克邦的主要商业中心芒格洛尔发布了类似指令。在关闭互联网的记录方面，印度政府在所有国家中表现最糟糕。

目前，针对有争议、歧视穆斯林的新公民法，印度各地正在发起抗议，而印度政府试图让全国数千万人保持沉默。

印度政府上周通过了这项法案，为除伊斯兰教以外所有主要宗教的移民提供了获得公民身份的新途径。这个新的法案是莫迪政府采取的一系列行动的一部分。批评人士认为，这些行动破坏了印度的宗教世俗化传统。

本周四，在新德里、孟买、芒格洛尔和印度其他几个地方，大量民众（大部分是学生）走上街头游行，要求政府做出改变。本地媒体报道称，在芒格洛尔，至少有两人被枪击身亡。

《纽约时报》在一篇评论文章中批评了印度政府的行为。文章指出：“（新法律中）一条不太隐蔽的信息是，毗邻印度的穆斯林国家迫害印度教徒和其他少数民族，因此来自这些国家的穆斯林不得申请难民身份，即便是罗辛亚人也是如此。他们中的很多人为了逃避残酷的镇压从缅甸前往孟加拉国，随后又来到印度。”

文章还表示：“正如印度 2 亿穆斯林所猜测的那样，这项法律与帮助移民无关，而是与莫迪及其内政部长发起的行动有关。他们希望将穆斯林边缘化，把印度变成印度教徒的家园。印度教徒大约占印度 13 亿人口的 80%。”

本周四，一些本地电影明星和其他公众人物加入了抗议活动，但创业圈似乎没有加入。印度一名不愿透露姓名的知名天使投资人对 TechCrunch 表示，印度的创业者和风险投资人不太可能冒着惹恼政府官员的风险加入这场运动。

不过，全球最有影响力的风险投资人之一蒂姆·德拉伯（Tim Draper）在对印度进行了一段时间的了解之后表示，自己已经受够了。他表示：“印度选择了一种宗教，排斥另一种宗教。这让我非常担心我在当地的投资计划。”

翻译：维金

India gets more aggressive with internet shutdowns to curb protests