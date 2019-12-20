苹果发布开源版 HomeKit 配件开发工具包

苹果发布了一个开源版本的 HomeKit 配件开发工具包，现在你可以在 GitHub 上进行调用和修改，把智能家居设备整合到苹果的 “家庭”（Home）应用和智能家居生态系统当中。

这条新闻跟 “IP 互联家庭”（Connected Home Over IP）存在关联，后者是智能家居行业为制定物联网开源标准做出的努力。从本质上说，苹果、亚马逊、谷歌、Zigbee 联盟和智能家居设备制造商是希望通过共同努力，让智能家居配件在任何地方都能使用。

虽然苹果在很早的时候就进入了智能家居领域，但 HomeKit 的发展已经落在了竞争对手后面。目前，用户可以使用 Amazon Alexa 或 Google Assistant 控制大量智能家居配件，但能通过 Siri 控制的配件却非常少，这是因为 HomeKit 的普及速度一直很慢。

通过将 HomeKit 开源，苹果希望更多的智能家居设备厂商会尝试让自己的设备支持 HomeKit。开源版本的 HomeKit 配件开发工具包采用 Apache 2.0 许可证。

就像 Next INpact 指出的那样，如果你想发布一款兼容 HomeKit 的配件，则仍然需要获得苹果的认证才行。当然，在苹果正式在全球开发者大会（WWDC）发布某些功能之前，跟该公司存在直接合作关系的制造商可能就有机会抢先用上它们。

开发人员已经对 HomeKit 进行了逆向过程，通过 Homebridge 项目让更多设备支持 HomeKit。现在，开源的 HomeKit 配件开发工具包能否带来更多炫酷的项目，从而让用户更轻松地通过 iPhone、iPad 和其他苹果设备控制联网设备，且让我们拭目以待。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Anybody can now make HomeKit accessories