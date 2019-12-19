Uber 同意就性骚扰和报复指控支付 440 万美元和解费

Uber 已经同意支付 440 万美元罚款，就美国公平就业机会委员会（EEOC）2017 年关于性别歧视和报复的指控达成和解。

EEOC 在今天的一份新闻稿中表示，调查发现，有合理的理由相信，Uber 的 “公司文化允许性骚扰，以及对投诉性骚扰的人进行报复”。在媒体对 Uber 的这方面问题进行报道之后，EEOC 展开了调查。当时 Uber 的领导者是前 CEO 特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）。

Uber 首席法务官托尼·韦斯特（Tony West）在声明中表示：“我们一直努力确保所有员工都能在 Uber 得到发展。我们将公平和责任制度置于对自身和所从事工作定位的核心。我们非常高兴能够与 EEOC 合作，继续加强这方面的努力。”

作为和解方案的一部分，Uber 将把 440 万美元分配给 EEOC 认定的，在 2014 年 1 月 1 日之后在 Uber 遭到过性骚扰和报复的任何人。Uber 还同意建立系统，标识出遭到不止一次性骚扰的员工，以及没有及时处理性骚扰指控的管理人员。

在接下来的 3 年时间里，EEOC 委员弗雷德·阿尔瓦雷兹（Fred Alvarez）还将对 Uber 进行监督。

EEOC 委员维多利亚·里普尼克（Victoria Lipnic）在声明中表示：“这项协议要求 Uber 建立责任制度，并拿出防止性骚扰和报复的有效措施，推动科技行业的创新和变革。”

目前，赔偿管理员将向 2014 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间在 Uber 工作的每名女员工发送通知。如果你遇到过这种情况，那么可以回复，提出索赔。EEOC 随后将决定谁有权获得赔偿。

翻译：维金

Uber agrees to pay $4.4 million to settle EEOC sexual harassment and retaliation charge