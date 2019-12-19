瑞士高校研发出不怕苍蝇拍的软体昆虫机器人

大自然是机器人科学家的灵感之源，但复制大自然的优雅和天才殊非易事。不过，我们距离这个目标已经越来越接近了。上面这个看起来像昆虫的微型机器人由软质材料制成，重量只有不到 1 克，但它却可以快速移动，并具有一定的智能——而且，这个机器人非常坚固，可以承受苍蝇拍的拍击。

在很多时候，制造这样的微型机器人需要做出妥协。例如，机器人可以快速移动，但只能借助外部电源；或者它们可以智能地导航，但只能通过远程控制实现；或者它们具有很高的能效，但却无法快速或智能地移动。

今天要介绍的机器人名为 “DEAnsect”，其中 DEA 是指 “介电弹性体致动器”。通过这个机器人，研究人员试图将移动能力、智能和能效集于一身，即便每一项都只占一点点。

DEAnsect 通过 3 只小腿移动，每当电流改变弹性体的形状时，这些小腿就会略微前进一点，从而带动机器人向前移动。这一切每秒会发生很多次，快到我们肉眼无法察觉。这样一来，我们能够看到的是，DEAnsect 能够以每秒 0.3 个自身体长的速度向前滑动。这个速度跟蟑螂或蜘蛛相比无足称道，但相较于其他自供电的微型机器人已经是相当不错了。

就软体机器人而言，DEAnsect 的能效以及零部件的坚固程度创造了新的纪录。而且，DEAnsect 足够强壮，不仅可以携带电池，还能携带一些板载电子元件（重量可达其 190 毫克自重的 5 倍），这让它能够遵循一些基本的逻辑运行。例如，研究人员可以在它的身上安装一个微小的光学传感器，这样就可以让机器人沿着黑线前行，且从不走到白色表面上。

如前面的 GIF 动画所示，DEAnsect 还能够承受一点 “虐待”，不怕苍蝇拍的拍击。当然，你还得把它从地板上取下来恢复原状，而值得称赞的是，恢复之后的机器人又能毫无迟滞地移动。

自然，这样的机器人现在还做不了什么事情，但不管怎样，它仍然可以算是一项可喜的成就，展示了软体机器人领域一些有趣的发展方向。

DEAnsect 由洛桑联邦理工学院（EPFL）Soft Transducers 实验室的季晓斌（Xiaobin Ji，音译）、马蒂亚斯·英博登（Matthias Imboden）及团队其他成员共同创造，他们的研究论文发表在周三出版的 《科学-机器人》（Science Robotics）杂志上。

翻译：王灿均（@何无鱼）

This tiny, soft robo-bug scoots with smarts and survives swats