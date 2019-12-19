Jenzy：让你先量后买的童鞋在线市场

在费城的所有初创公司当中，Jenzy 可能要算是最出人意料的了，该公司创建了一个童鞋在线市场，并提供了一款用于测量尺码的虚拟工具。

Jenzy 已经通过摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下的多元文化创新实验室（Multicultural Innovation Lab）融到 125 万美元的资金，这是一家诞生于绝望、成长于两大洲的公司。

该公司的联合创始人伊芙·阿克利（Eve Ackerley）和卡罗琳·霍纳（Horner）是 5 年前在中国云南省偏远地区担任英语老师时相识的，由于那里的零售业不发达，两位女士的购物活动不得不在网上进行……正是在寻找合适鞋子的过程中，她们意识到在线零售体验的一大痛点是如何找到合适的尺码。

当霍纳和阿克利回到美国时，她们还一直想着这件事。因此，两人着手开发了一款应用，让人们只需使用一部智能手机就能测量脚的尺码；同时，她们跟供应商合作，以确保那些知道自身尺码的女性能够买到合适的鞋子。

随着这种想法不断演变，两位初次创业者意识到，尽管这样的购物流程对成年人来说已经非常麻烦，但就正确地测量鞋码以及找到市场买到合适的鞋子而言，这种需求在儿童中间还要更加迫切。

“我们所做工作中最具独创性的部分就是对我们平台上的所有鞋子进行了标准化处理。” 霍纳说道。

该公司跟包括匡威（Converse）、索康尼（Saucony）和凯兹（Keds）在内的品牌厂商进行了合作，确保寄给儿童的鞋子真正适合他们的脚。“一个孩子可能一只脚要穿 6 码的鞋，另一脚要穿 7 码的。” 霍纳说道，使用 Jenzy 的话，就能确保孩子每只脚都能穿上尺码合适的鞋子，“我们跟供应商进行了合作，以确保家长在使用 Jenzy 进行测量后我们寄出的是正确尺码的鞋子。”

对零售商来说，这代表着一个减少成本的机会。行业内的平均退货率是 30%，霍纳表示，Jenzy 能够把这个数字降低到 15%。根据霍纳的估计，这省下的成本在一个总产值高达 110 亿美元的行业中不容小觑。

Jenzy 在 2017 年 7 月发布了自家应用的第一个版本，又在今年早些时候进行了升级。霍纳估计，到目前为止，Jenzy 已经测量了 25000 只脚的尺码，自 5 月以来的应用下载量为 15000 次。

“我们当时的计划是，看看我们从中国回来后是否仍然对这件事感兴趣。” 霍纳在谈到公司早期阶段时如是说。

最初，两人在阿克利父母位于加州的房子里创业，但最终搬到了费城，因为公司在那时候进行了转型，开始聚焦于童鞋，她们搬地方是为了离自己的 beta 测试人员更近一些，也就是霍纳她家，一个拥有很多孩子的家庭。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Philadelphia’s Jenzy has a tool to size kids’ feet and a marketplace to buy them the right shoes