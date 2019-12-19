为非洲市场提供太阳能电力，尼日利亚 Rensource 完成 2000 万美元融资

尼日利亚创业公司 Rensource Energy 已完成 2000 万美元的 A 轮融资，CRE Venture Capital 和 Omidyar Network 共同领投。

这家可再生能源公司建造和运营太阳能微型公用事业设施，为商业社区建筑，例如露天交易集市提供电力。

该公司成立于 2016 年，此前已调整过运营策略。Rensource 联合创始人阿德莫拉·阿德希纳（Ademola Adesina）对 TechCrunch 表示：“我们以往以住宅为中心。目前，我们正在建设规模更大的系统，成为尼日利亚大型城市市场的公用事业服务。”

该公司与德国制造商 BOS AG 合作，后者为 Rensource 的使用场景设计专门的太阳能电池板。Rensource 在尼日利亚和欧洲也成立了软件相关项目的开发团队。

除了成为尼日利亚中小企业的微型能源提供商之外，该公司的目标还包括为这些客户提供 B2B 服务。利用此轮 2000 万美元的融资，Rensource 将推出 Spaces 线下到线上平台，提供包括商业分析和运营资本在内的供应链服务。

阿德希纳表示：“这是个小型 ERP 工具。我们关注的是有银行账户，但仍然没有进入线上的社群。他们的产品是线下的，没有追踪任何信息，业务运营背后也没有任何数据支撑。我们希望将他们带到线上。”

Rensource 希望在帮助尼日利亚中小企业的同时实现盈利，具体方式包括通过更好的商业实践来降低管理成本，以及帮助他们摆脱糟糕的发电机。在西非各个市场上，嘈杂、耗油、导致污染的发电机非常不受欢迎，但却是必需的工具。

尼日利亚的电力供应成本很高，并且不可靠，给这个非洲最大经济体造成了巨大的成本。尼日利亚的面积与美国德克萨斯州基本相当，有 2 亿人口，比俄罗斯更多，但每年的发电量却低于美国康涅狄格州。因此，尼日利亚的企业和公民通过使用柴油和汽油发电机来应对电力短缺的问题。

国际货币基金组织 2019 年的尼日利亚报告指出，由于电力供应不可靠，尼日利亚遭遇了 290 亿美元的经济损失。在全球营商环境排行榜上，尼日利亚的 “电力供应” 能力在 190 个国家中排名第 169。这样的困难和成本给尼日利亚和非洲大陆的中小企业造成了沉重负担，而这些中小企业大多身处非正规经济。

翻译：维金

Nigeria’s Rensource raises $20M to power African markets by solar