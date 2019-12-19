印度教育创业公司 Byju’s 宣布实现盈利

印度最大的科技创业公司之一已实现了扭亏。教育科技创业公司 Byju’s 周二宣布，在截至今年 3 月底的这个财年中，该公司营收为 1.888 亿美元，净利润 280 万美元。

与此同时，Byju’s 的营收从一年前的 7320 万美元增长至 2.08 亿美元。这家总部位于班加罗尔的公司已成立 8 年，在今年早些时候的上轮融资中估值为 57.5 亿美元。该公司表示，到 2020 年 3 月 31 日，营收有望翻番至 4.22 亿美元。

Byju’s 首席战略官阿尼塔·吉肖尔（Anita Kishore）周三在接受 TechCrunch 采访时表示，该公司将纳税和其他所有费用记入了净利润的计算。因此，“我们现在已经盈利”。

作为对比，Byju’s 在截至去年 3 月底的财年中营收为 6900 万美元，净亏损为 400 万美元。

Byju’s 正努力吸引学生使用其付费订购服务，因此财务状况正在改善。不过，该公司签约客户的举措也遭到了一些批评。

Byju’s 通过应用帮助在校学生学习复杂科目。该公司已积累了 280 万付费用户，高于去年 7 月份时 240 万。整体来看，该公司的注册用户数为 4000 万。

Byju’s 表示，该公司的教育应用在印度的小城镇获得了很大的吸引力。来自大城市以外的付费用户已占所有付费用户的 60%。

Byju’s 首席运营官穆利诺·莫西特（Mrinal Mohit）表示，这家创业公司将很快探索更多新产品，在未来一年中进一步加快增长和盈利。

为了吸引大城市以外的用户，Byju’s 调整了应用内的英文口音，并适应不同的教育系统。莫西特表示，该公司还计划推出本地语言的项目。

他说：“我们一直专注于可持续的增长。我们将继续努力打造学习体验，帮助学生成为更优秀的学习者。我们坚信，我们有能力创造出全球性产品，彻底改变世界各地学生的学习方式。”

Byju’s 此前曾表示，计划进入美国、英国、澳大利亚和新西兰市场。今年早些时候，Byju’s 以 1.2 亿美元的价格收购了总部位于美国的学习类创业公司 Osmo。Osmo 在 5 到 12 岁儿童中受到欢迎，今年刚刚推出一了一款服务学龄前儿童的新产品。

Byju’s 到目前为止的融资额达到 9.25 亿美元，也是印度到目前为止为数不多已盈利的创业公司之一。该公司的投资方包括 Prosus Venture、Facebook 创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）及其妻子的项目陈-扎克伯格倡议、General Atlantic、国际金融公司，以及光速创投等。

翻译：维金

Indian education startup Byju’s turns profitable