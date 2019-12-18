Trialjectory 完成 270 万美元融资，将癌症患者匹配至临床试验项目

Trialjectory 正在开发新的技术服务，将癌症患者与临床试验项目匹配在一起。该公司已经完成了 270 万美元融资，为公司的持续发展提供资金。

该公司表示，此轮融资由 Contour Venture Partners 领投，资金将用于加速 Trialjectory 的发展，包括加入更多针对不同癌症类型的临床试验项目，以及扩大公司与医疗服务、制药公司和患者的接触。

Trialjectory 首席执行官及联合创始人茨维亚·贝德（Tzvia Bader）表示：“癌症是美国人的第二大死因，每年有数千新病例得到诊断。因此，获得先进的治疗方式至关重要，这些治疗方式不应该只是特权。新的临床试验项目可以为患者提供更好的效果。更重要的是，肿瘤学家今天面临的最大障碍之一是患者没有机会参与临床试验。这是由于整体而言有更多医疗选择。此外，将适当的患者匹配至适当的治疗方式是个非常复杂的过程，尤其是在个性化治疗逐步发展的情况下。”

该公司目前提供的临床试验项目覆盖了乳腺癌、结肠癌、膀胱癌、黑色素瘤和骨髓增生异常综合征等癌症类型。

Trialjectory 的软件经过训练，可以在非结构化的治疗描述中搜索关键词，提取相关数据。随后，软件将这些信息分组，对信息进行标准化，从而创建数据库，列出适合参与特定临床试验的患者属性。

随后，患者在填写调查问卷之后，就可以匹配至特定的临床试验。

Contour Venture Partners 的鲍勃·格林（Bob Greene）表示：“Trialjectory 的工作由经验丰富的管理团队推动，其中包括肿瘤学家和技术专家。他们正在颠覆和重塑我们今天对传统癌症治疗的看法。更重要的是，这使得患者可以重新掌握他们接受的治疗。我们期待看到 Trialjectory 的平台继续快速发展。我们相信，该公司有可能成为全球医学界的首选资源，帮助医生为全球各地有需要的患者提供个性化、精准匹配的治疗方式选择。”

翻译：维金

Trialjectory uses self-reported clinical data to match cancer patients with clinical trials