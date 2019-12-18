索尼为 DualShock 4 手柄推出后侧键连接板，增加两个可编程按钮

当你在 PS4 上玩游戏时，可以说大部分按键工作都是由拇指和食指承担的。现在，索尼为 DualShock 4 手柄推出了一款附件，为手柄增加了两个可编程的按钮，从而让你其余的手指也能加入到游戏中来。

这个小工具被形象地称为 “后侧键连接板”（Back Button Attachment），它通过 PS4 的附件端口跟手柄连接，在手柄的背部增加了 3 个交互项目。其中 2 个是游戏按钮，看上去用户可以轻松用中指进行敲击，而且每个按钮都可以进行编程，从而具备任何普通按钮的功能。

此外，附件上还配有一块小小的 OLED 屏幕，可以提供有关按钮设置的 “实时” 信息。虽然用户似乎没有太多必要了解那些信息或是展示给其他人看，但是，嘿。而且，屏幕本身也是一个切换键，让用户可以在不同的配置之间进行切换或是即时改变设置选项。

索尼真是想出了一个好点子，对不对？不对！包括 Scuf 和 Astro 在内的高端第三方手柄制造商早已经推出过这样的后侧键了，连同可自定义的操纵杆以及按钮，这些在高端玩家中间已经得到广泛普及（就微软来说，该公司拥有一项游戏手柄背部盲文显示器和输入按钮的技术专利）。

迫使那些追求手柄性能表现的玩家都去选用第三方产品，这个场面对索尼来说并不好看。然而，在 PS5 即将面世且会附带全新手柄的情况下，推出一款配有额外按钮的 “DualShock 4.5” 作为权宜之计，那并没有太大的意义。因而，这款附件就有了意义（不用担心，它留有 3.5 毫米耳机插孔，你仍然可以插上耳机使用）。

而且，这款附件的价格也很公道：30 美元（国行价格 249 元）。对于那些既想拥有额外按钮又不愿意花大钱购买 Scuf 或 Astro 第三方手柄的用户来说，脑子稍微一热也就把这款后侧键连接板买回来了。

不过，你在节日购物季是无法买到这款附件的，一直要等到明年 1 月 23 日（国行发售日期是 2020 年 1 月 16 日）。不过，在那之前，我们有可能在消费电子展（CES）上看到它的身影。

翻译：王灿均（@何无鱼）

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