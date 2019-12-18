谷歌再一次解雇维权员工

谷歌已解雇又一名员工维权人士凯瑟琳·斯皮尔斯（Kathryn Spiers）。斯皮尔斯供职于谷歌的平台安全团队，工作是编写浏览器通知代码，在员工上网时自动通知他们公司的方针和政策。

根据斯皮尔斯的说法，谷歌已将其解雇，而原因是她开发了一个浏览器通知，告知同事们自己的劳动权利。斯皮尔斯开发这个工具的动机是，谷歌与一家破坏工会活动的公司合作，并且据称对员工组织进行报复。

这个通知显示：“谷歌员工有权参与受保护的协同活动。”

斯皮尔斯对 TechCrunch 表示：“在谷歌工作的这段时间里，我看到，以往人们完全信任谷歌，相信谷歌允许质疑，而目前谷歌则开始使用笼统的借口来攻击员工。公司已失去了员工的支持，并且多次做出行动破坏外界对公司的信任。正如我在博客中所说，‘不太透明的谷歌不再那么值得信任’。”

作为对斯皮尔斯开发的浏览器工具的回应，谷歌据称在没有发出任何警告的情况下，就对斯皮尔斯进行了停职处理。这件事情发生在谷歌解雇 “感恩节四人组” 的同一天。“感恩节四人组” 表示，谷歌因为他们组织的活动而将他们解雇。斯皮尔斯则表示，谷歌就组织活动，以及是否故意扰乱工作场所秩序等问题对她进行了三次讯问。

她在 Medium 上写道：“讯问咄咄逼人，并且是非法的。他们不让我咨询任何人，包括律师，并且无情地向我施压，要求我指证自己，以及其他所有就行使劳动权利与我交流过的同事。”

到 12 月 13 日，谷歌以违反公司安全政策为由，解雇了斯皮尔斯。

谷歌发言人对 TechCrunch 表示：“我们解雇了一名滥用权限，修改内部信息安全工具的员工。这是严重的违规行为。”

在致员工的一封电子邮件中，谷歌技术基础设施安全与隐私副总裁罗耶尔·汉森（Royal Hansen）表示，斯皮尔斯在没有获得自己团队授权，也没有正当业务理由的情况下开发了这个弹窗。

他表示：“我希望明确指出，问题并不在于这条消息是否与员工权利有关。即使这个弹出消息关于其他主题，我们也会做出同样的决定。”

他同时表示：“正如你们所知，我们相信，我们的员工能正确使用内部工具和系统的访问权限。作为安全工程师，滥用访问权限违反了信托责任，是不可接受的做法。”

目前，斯皮尔斯正在与一名律师合作，就不公平的劳动关系行为提出指控。在提交给美国劳动关系委员会的投诉中，她的律师表示，谷歌对她的讯问和解雇的决定 “是为了打击斯皮尔斯和其他员工的主张，即他们有权在受保护的情况下从事协同活动”。

正如斯皮尔斯在 Medium 上所说，其他员工也会修改代码，让工作更简单，并分享自己的爱好和兴趣。她还指出，在去年的罢工期间，有人将默认的桌面壁纸改成了手持抗议标语的 Linux 企鹅。

斯皮尔斯写道：“谷歌以往从未对这样的通知做出激进回应。这一直是公司文化中著名的一部分。”

自去年的罢工以来，许多员工报告称，谷歌对员工组织活动做出了报复。罢工的两名主要组织者梅瑞迪斯·惠特克（Meredith Whittaker）和克莱尔·斯泰普顿（Claire Stapleton）均报告遭到了公司的报复。她们俩随后也都从谷歌离职。

翻译：维金

Google has fired another worker-activist