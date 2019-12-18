素肉初创公司 Daring Foods 获 1000 万美元投资，将推出健康美味的植物性鸡肉

如果你想享用一份无肉汉堡，市面上有着非常多的选择，但如果你想吃得更健康一点呢？

Daring Foods 将很快推出一种替代选项，即由 5 种非转基因原料制成的植物性鸡肉，原料分别是水、大豆、葵花籽油、盐以及天然调味品（辣椒粉、胡椒、生姜、肉豆蔻、肉豆蔻衣和小豆蔻的混合物）。

“我们不是来搞噱头的，我们是想成为你日常生活的一部分。”Daring Foods 联合创始人兼首席执行官罗斯·麦凯（Ross Mackay）说，“对于真正健康的植物性食品，市场有着非常大的需求。”

今年年初，Daring Foods 开始在英国销售其第一版 Daring Pieces 素肉产品。

周二，该公司宣布获得了 Rastelli 食品集团的投资，后者是一家来自美国的大型食品公司，为酒店、餐厅、零售市场以及其他商业客户供应食品。事实上，Rastelli 承诺向 Daring Foods 投资 1000 万美元，这笔投资由现金以及 Rastelli 在基础设施、销售以及分销方面提供的支持组成。

在得到 Rastelli 支持的情况下，Daring Foods 计划在明年 2 月登陆美国市场，通过网站直接向消费者销售产品，同时也向餐厅和零售商供货。看起来这家初创公司正把重点放到美国市场，他们正将位于格拉斯哥的总部迁到纽约。

本月早些时候，我有幸试吃了一下 Daring Pieces，是麦凯亲自为我烹饪的简餐。他把植物性鸡肉放在平底锅上加热，没有添加额外的调味品，而且只用了大约 8 分钟就烹制好了。麦凯甚至鼓励我用手抓着吃，以便感受 Daring Pieces 类似于真正鸡肉的质感。

作为一名素食主义者，我算不上什么鸡肉专家，但我觉得它的口感非常接近真正的鸡肉。我甚至买了一份植物性鸡肉回家，并在几天之后当作晚餐大快朵颐。

麦凯本人也是素食主义者，但他表示，Daring Pieces 的目标受众是那些希望多吃一些植物性食品的食肉者。通过专注于鸡肉和白肉，他希望研发出所谓的 “第二代” 植物性肉制品——它要比第一代产品更加健康，因此能够在日常饮食中占据更大的比例。

此外，Daring Pieces 不容易让人产生饱胀的感觉，而且它里面不含有一大堆人造成分也颇令人感到心安。

题图来源： Daring Foods

翻译：王灿均（@何无鱼）

Daring Foods will offer healthy, tasty plant-based chicken