Uber 将把印度外卖业务出售给本土竞争对手 Zomato

三名知情人士对 TechCrunch 表示，Uber 把印度外卖业务 Uber Eats 出售给本地竞争对手 Zomato 的谈判已进入后期阶段。Uber 目前正在全球范围内削减成本。

一名消息人士表示，这笔交易目前对 Uber Eats 印度业务的估值约为 4 亿美元。作为交易的一部分，Uber 可能会向 Zomato 投资约 1.5 亿至 2 亿美元，并在这家已经成立 11 一年的公司获得可观的股份。

Uber 发言人周六拒绝对此置评。Zomato 创始人及首席执行官迪平德·格亚尔（Deepinder Goyal）尚未做出回复。格亚尔上周会见了 Uber 高管。

知情人士称，Uber 和 Zomato 仍在就条款进行谈判，交易可能会在年底前敲定。印度本地媒体《印度时报》上月最先报道了双方之间的谈判。

格亚尔本月早些时候表示，Zomato 即将完成新一轮 6 亿美元的融资。TechCrunch 此前报道称，蚂蚁金服即将领投 Zomato 一轮 6 亿美元的融资，对该公司的估值为 30 亿美元。

如果这笔交易完成，那么就意味着 Uber 过去一年的努力取得成功。在过去一年时间里，Uber 与 Zomato 和获得 Prosus Ventures 投资的 Swiggy 进行了多次谈判，以出售 Uber Eats 的印度业务。

Uber 于 2017 年年中在印度启动了外卖业务。尽管这家网约车巨头提供了大幅折扣来争夺用户，但 Uber Eats 从未对 Zomato 和 Swiggy 构成真正的威胁。印度这两大外卖平台每天的订单量都超过 100 万。

消息人士表示，相比之下 Uber Eats 的日订单量峰值只有 60 万。此外，Uber Eats 最近几个季度正面临其他麻烦。两名高管，包括印度和东南亚负责人巴维克·拉索德（Bhavik Rathod）和 Uber Eats 印度运营中心负责人迪帕克·雷迪（Deepak Reddy）已从公司离职。

在今年 10 月前往印度访问期间，Uber 首席执行官达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）表示，Uber 目前仍然致力于印度市场，但他没有回答关于 Uber Eats 印度业务未来发展前景的问题。

在最近的财报电话会议上，科斯罗沙西承认，Uber Eats 在印度面临激烈竞争，但暗示该公司将继续参与外卖市场。

他于 8 月份表示：“目前的市场竞争非常激烈。印度市场有几家强大的竞争对手。一般来说，我会告诉你，我们希望在每个市场都成为前两名。而目前在印度，我们只是市场第三。因此，团队知道他们还需要有很大的提升。我们正在参与竞争。”

在上月《纽约时报》举办的会议上，他表示，公司 “非常清楚，关于 Uber Eats，在未来 18 个月内，我们要么在开展运营的国家成为市场前两名，要么就退出。”

Uber 估计，今年 8 月至 12 月，Uber Eats 印度业务的营收为负 1.075 亿美元。

出售 Uber Eats 印度业务有助于 Uber 在全球范围内减少亏损。Uber 的网约车业务去年退出了东南亚市场。该公司今年裁员数百人，而 11 月份公布的季度亏损超过 10 亿美元。此前一个季度，Uber 的亏损达到 52 亿美元。Uber 表示，目标是到 2021 年实现盈利。

与此同时，Zomatao 也在控制烧钱速度。该公司的投资方之一 Info Edge 在上月的财报电话会议上表示，目前 Zomato 的每月亏损为 2000 万美元，低于去年的每月亏损超过 4000 万美元。

Swiggy 则在继续开拓更多市场，并探索外卖以外的其他快递服务。在最近接受 TechCrunch 采访时，Prosus Ventures 高管表示，他们认为，长期来看，烧钱策略帮助这家外卖创业公司拓展到 500 多座城市，远远高于 3 年前的十余个城市。去年底，仅 Prosus 一家就为 Swiggy 一轮 10 亿美元融资提供了 7.16 亿美元。

与 Zomato 和 Uber Eats 类似，Swiggy 也没有实现盈利。

翻译：维金

Uber all set to sell Uber Eats’ India business to Zomato