App Annie 发布 2019 年趋势报告，揭示应用和游戏的年度之最

根据市场研究公司 App Annie 发布的年度应用趋势报告，到 2019 年年底时，全球移动用户在苹果 App Store 和 Google Play 的应用下载量将达到创纪录的 1200 亿次。这个数字比 2018 年增长了 5%——考虑到重新安装或应用更新未被计算在内，这实在是个了不起的成就。与此同时，在 2019 年，用户在 App Store 和 Google Play 应用上的花费接近 900 亿美元，较去年同期增长了 15%。除此之外，新报告还考察了年度之最应用，包括下载次数最多的应用和游戏，以及用户花费最高的应用和游戏。

在全球范围内，下载次数最多的非游戏应用在 2019 年保持了相对稳定，排行榜上只有一位新来者——即短视频拍摄和分享应用 Likee，这要归功于短视频的大热之势。同样在这份榜单上，TikTok 击败了 Facebook 旗下的 Instagram，以及 Snapchat、Netflix 和 Spotify，排到了第 4 位。

不过，Facebook 仍然牢牢霸占着榜单前 3 位，该公司的 Messenger 是 2019 年下载次数最多的非游戏应用，位居其后的是 Facebook 主应用以及 WhatsApp。

2019 年下载次数最多的移动游戏显示出了更大的波动性，今年榜单前 10 位中有 7 位是新来者。这当中包括超休闲类游戏《趣味赛跑 3D》（Fun Race 3D）以及大家预料当中的大逃杀类游戏《使命召唤移动版》（Call of Duty：Mobile）。

虽然用户在应用的花费大部分是由移动游戏贡献的，但订阅经济在 2019 年同样在推高应用营收方面扮演着重要角色。

具体来说，今年对应用营收增长起到推动作用的非游戏应用集中在照片、视频和娱乐这几类当中——App Annie 预测，这一趋势将在 2020 年得到延续，因为像 Disney+这样的新视频服务正在不断兴起。在 2020 年，我们还会看到另外几项视频服务上线，包括 HBO Max、NBC 环球公司的 Peacock 以及杰弗瑞·卡森伯格（Jeffrey Katzenberg）的 Quibi，它们将为应用营收增长之势提供助力。

App Annie 此前就曾指出，很多顶级应用已经是基于订阅模式。在截至 2019 年 9 月的 12 个月，按用户花费计算的前 100 款非游戏应用中有 95% 通过应用内购买提供订阅服务。App Annie 表示，出版商正越来越多地使用订阅模式，而这种趋势将在 2020 年继续下去。

今年，在用户花费最多应用榜单上排在第 1 位的是 Tinder，Netflix 位居其后，刚好跟去年两者的排位调了个个儿。曾因《权力的游戏》（Game of Thrones）而出现营收激增的 HBO NOW 在今年跌出了榜单前 10 位，它的位置被 LINE Manga 抢走。腾讯视频和爱奇艺的排位跟 2018 年相同，而 YouTube 则从去年的第 7 位升到第 5 位，Pandora 则从去年的第 5 位下滑到第 6 位。

App Annie 还考察了一个新的应用类别，他们称之为年度 “突破性” 应用，用以代表在 2018 年至 2019 年间下载次数或用户花费绝对增长量最大的应用。在下载次数绝对增长量最大应用的年度榜单上，中国欢聚时代旗下的 Likee 占据了榜首位置（该应用在下载次数最多应用总榜上的名次是第 7 位），而位居其后的是同样来自欢聚时代的 Noizz 以及来自字节跳动的 Helo。与此同时，印度用户将社交游戏应用 Hago 推到了榜单第 4 位，这款应用在印度尼西亚的 Z 世代（译注：指在1990年代中叶至 2000年后出生的人）用户中间同样颇受欢迎。

在按用户花费计算的突破性应用榜单上，入围者有 YouTube、爱奇艺、DAZN 和腾讯视频，跟用户花费最高应用总榜上的情况有些类似。

在游戏方面，超休闲游戏大获成功，在按下载次数计算的突破性游戏榜单上，超休闲游戏在前 10 强中占据了 7 个席位，而《马里奥赛车巡回赛》（Mario Kart Tour）和《使命召唤移动版》这样的热门移动游戏同样出现在了榜单之中。不过，如果按照用户花费计算，由腾讯公司发行的《和平精英》（Game for Peace）以及《绝地求生移动版》（PUBG Mobile）分别占据了榜单的第 1 位和第 2 位。

翻译：王灿均（@何无鱼）

The top mobile apps and games of 2019