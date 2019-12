App Annie 盘点 10 年最火应用游戏：Facebook 系霸榜

除了发布有关 2019 年度应用之最的新报告,市场研究公司 App Annie 还在年末对过去 10 年进行了盘点,为我们揭示了过去 10 年最受欢迎的应用都有哪些。并不让人意外的是,Facebook 霸榜了,该公司在过去 10 年下载次数最多的应用榜单上占据了 4 个席位,分别是 Facebook、Messenger、WhatsApp 和 Instagram。与此同时,得益于印度用户的追捧,《地铁跑酷》(Subway Surfers)成为过去 10 年下载次数最多的移动游戏。

需要说清楚的是,这份分析报告没有把来自中国的第三方应用商店计算在内,而是基于苹果 Apple Store 和 Google Play 的数据编制了榜单。尽管排除了第三方应用商店,但 App Annie 的榜单仍然向我们提供了一种了解全球应用趋势的途径。

仿佛是在为自己的垄断地位提供佐证,Facebook 不仅在过去 10 年下载次数最多的应用前 10 强中占据了 4 个席位,而且是占据了榜单前 4 个席位,按照顺序分别是 Facebook、Messenger、WhatsApp 和 Instagram。

排在 Facebook 应用之后的第 5 名是 Snapchat,这很能说明为什么 Facebook 在 10 年代早些时候曾准备斥资数十亿美元将该应用收归旗下。

在过去 10 年下载次数最多的应用中,通信和社交媒体应用堪称重头戏,它们在前 10 强中总计占据了 7 个席位,除了前面提到的应用之外,还有排在第 6 位的 Skype 和排在第 10 位的 Twitter。

就用户花费来说,视频流媒体和音乐应用是非游戏榜单的霸榜者,它们在前 5 强中总计占据了 3 个席位,分别是排在第 1 位的 Netflix、排在第 3 位的 Pandora Music,以及排在第 4 位的腾讯视频。

虽然约会应用 Tinder 是 2019 年度用户花费最高的应用,但 Netflix 才是过去 10 年的赚钱王者。

在过去 10 年用户花费最高的应用榜单上,我们还能看到排在第 4 位的 LINE 以及位居其后的爱奇艺、Spotify、YouTube、HBO NOW 和快手。

然而,在游戏这一边,由 Kiloo 推出的《地铁跑酷》意外登顶,成为过去 10 年下载次数最多的游戏。该游戏可以将头把交椅的功劳算在印度用户的头上,根据 Kiloo 的计算,过去 10 年《地铁跑酷》在 App Store 和 Google Play 的总下载量中有 15% 是由印度用户贡献的。

没有哪家公司能够制霸游戏榜单,上面的席位被各大游戏公司瓜分。

在《地铁跑酷》之后,过去 10 年下载次数最多的游戏还有:来自动视暴雪(Activision Blizzard)的《糖果粉碎传奇》(Candy Crush Saga),来自 Imangi 的《神庙逃亡 2》(Temple Run 2),来自 Outfit7 的《会说话的汤姆猫》(My Talking Tom),来自 Supercell 的《部落冲突》(Clash of Clans),来自 Zakeh 的《Pou》,来自 Fingersoft 的《爬坡赛》(Hill Climb Racing),来自维旺迪(Vivendi)的《小黄人快跑》(Minion Rush),来自 Halfbrick 的《水果忍者》(Fruit Ninja),以及来自 Miniclip 的《8 球台球》(8 Ball Pool)。

按照用户花费计算,最终得出的游戏榜单跟下载次数最多的游戏榜单几乎完全不同。

App Annie 发现,《部落冲突》和《糖果粉碎传奇》是唯二在两个榜单上均有名次的游戏。

在用户花费最高的游戏榜单上,领衔者是 Supercell 出品的《部落冲突》,位居其后的是来自 mixi 的《怪物弹珠》(Monster Strike),再然后就是《糖果粉碎传奇》。

入围这份榜单的其他游戏还有:来自工合在线娱乐(GungHo Online Entertainment)的《智龙迷城》(Puzzle&Dragons),来自索尼(Sony)的《命运/冠位指定》(Fate/Grand Order),来自腾讯的《王者荣耀》,来自网易的《梦幻西游》,来自 Niantic 的《精灵宝可梦 GO》(Pokémon GO),来自 MZ 的《战争游戏:火力时代》(Game of War–Fire Age),以及来自 Supercell 的《皇室战争》(Clash Royale)。

在上述下载次数最多和用户花费最高的应用及游戏中,有很多同样是每年年度榜单的常客。不过,一些应用正变得越来越受欢迎,而另一些则是在走下坡路。

举例来说,作为过去 10 年最赚钱的移动游戏,《部落冲突》在 2019 年度最赚钱游戏榜单上的排名并非第 1 位,而是第 8 位。HBO NOW 曾凭借热门电视剧《权力的游戏》(Game of Thrones)在 10 年代大放异彩,但由于该电视剧已经剧终,HBO NOW 未能跻身今年的榜单。而且,尽管 Facebook 是 10 年代的霸榜者,但现在已经有迹象表明,随着短视频应用的崛起(比如在 2019 年度下载次数最多应用榜单上排在第 4 位的 TikTok 和排在第 7 位的 Likee),用户可能已经准备好尝试一些新的东西。

翻译:王灿均(@何无鱼)

The top apps and games of the 2010s