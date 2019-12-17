Terradepth 完成 800 万美元融资，欲打造自动化深海数据机器人队伍

地球上还有大片海洋区域未经人类探索，而那里可能蕴藏着大量有价值的信息。当前用于测绘和收集海洋数据（尤其是深海数据）的方法通常需要人类参与（即便只是远程操控设备），而且那些方法的代价极其高昂，无法长期使用。Terradepth 是由两位前美国海军海豹突击队（SEAL）成员共同创立的初创公司，其总部位于得克萨斯州的奥斯汀。该公司致力于使用自动潜水器来改变上述状况，他们相信如果能够以适当的规模把这些潜水器组成队伍，那么他们就能够基于数据即服务的模式来让人们获取深海信息。

这家初创公司在一轮新融资中筹集到了 800 万美元的资金，领投方是存储硬件公司希捷科技（Seagate Technology）。这笔新资金将帮助 Terradepth 实现其雄心勃勃的目标，即于明年夏天之前在开放水域环境中展示自家的技术。之后，该公司希望在接下来的一年扩大业务规模，并最终运营一支由全自动水下机器人组成的队伍，他们把这些机器人称为 “自动化混合动力载具”（简称 AxV）。

Terradepth 表示，由于使用了自动化导航，他们的技术将能够以之前无法实现的规模和成本效益进行运营；他们的目标则是对外提供原始数据以及信息（这些信息经过了 Terradepth 自家机器学习技术驱动的分析层或基于云端的第三方分析服务的处理）；他们希望提供面向离岸设备和资源的多光谱成像、监控、监视/预测服务。

除了联合创始人乔·乌尔夫（Joe Wolfel）和贾德森·考夫曼（Judson Kauffman）之外，Terradepth 的小团队还包括一些精通软件和硬件专业知识的机器人专家和工程师。他们的载具可在深海潜行和水面浮游之间进行切换，水下的 AxV 可跟海面的机器人进行通信并同时进行充电，之后机器人会把收集得来的数据传输到卫星，并从那里发到数据中心和客户那里。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Terradepth raises $8 million to build a fleet of autonomous deep-ocean data robots