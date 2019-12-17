印度 B2B 餐饮科技创业公司 HungerBox 完成 1200 万美元融资

印度餐饮科技创业公司 HungerBox 今天宣布，已获得 Paytm 和其他投资方的 1200 万美元投资，用于开拓东南亚市场。HungerBox 已经吸引了印度 11 家最大公司中的 10 家使用其服务。

这家成立 3 年的创业公司刚刚完成 C 轮融资，投资方是由印度和国际投资者组成的财团，其中包括支付服务 Paytm 和投资新兴公司亚洲风投基金 NPTK。此前投资方 Sabre Partners 和 NeoPlux 也参与了此轮融资。此轮融资完成后，这家总部位于班加罗尔的创业公司融资总额达到 1650 万美元。

HungerBox 为企业和机构提供管理服务，优化它们内部餐厅和食堂的经营。HungerBox 还帮助客户通过一款应用连接至餐饮合作伙伴，获得订单的实时更新。

HungerBox 联合创始人及首席执行官桑迪潘·米特拉（Sandiban Mitra）在接受 TechCrunch 采访时表示，该公司帮助客户更好地了解提供给员工的食品质量，实现定时送货和订单追踪，解决排队问题。此外，该公司还向客户提供 POS 设备。

他说：“所有人都在谈论向消费者提供食品的问题，但并没有多少人希望提高食品质量，以及如何每天为印度的数千万企业员工提供餐饮服务。这是个尚未得到很好解决的挑战。”

事实证明，当有创业公司开始关注这个领域之后，很多人都愿意站出来支持它。米特拉表示，HungerBox 已经吸引了 126 家大企业和机构作为客户，这些客户每家都有超过 10 万名员工，分布在印度的 18 座城市。最近几个季度，外卖创业公司 Swiggy 和 Zomato 也开始关注这个领域。

米特拉透露，HungerBox 每天处理 56 万个订单，而这个数字每月还继续增长 10%。该公司的解决方案已经部署至 535 家餐厅，这些餐厅的客户来自 IT/科技、零售、医疗、航空、教育、金融服务和制造业等多个行业。他以保密协议为由拒绝透露客户的具体信息。

他还表示，HungerBox 平台上每年的食品销售额已经超过 1 亿美元。

HungerBox 拥有 1500 名员工。米特拉表示，该公司将利用新的资金开拓印度的另 10 座城市和东南亚市场。

Paytm 总裁马杜尔·迪奥拉（Madhur Deora）在公告中表示，HungerBox 帮助 Paytm 的支付业务和线下交易数字化服务增加新场景。

他说：“HungerBox 是机构餐饮科技领域的领先者。我们将与他们密切合作，将 Paytm 生态的优势带给 HungerBox。”

翻译：维金

Indian B2B food tech startup HungerBox raises $12M from Paytm and others