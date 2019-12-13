三星已经售出 100 万部 Galaxy Fold

在周四的柏林 TechCrunch Disrupt 大会上，三星电子（Samsung Electronic）总裁孙英权（Young Sohn）透露，该公司已经售出 100 万部 Galaxy Fold 折叠屏手机。在 10 月份的时候，当时估计的销量是 50 万部。

“我认为重点在于，我们卖出了 100 万部这样的产品。” 孙英权说，“有 100 万人希望使用这款售价 2000 美元（国行价格为 15999 元）的产品。”

在柏林 Disrupt 大会周四举行的活动上，与会者讨论的主题是通过创新实现增长，孙英权在解释三星通过发布产品来获取反馈的过程时提到了 Galaxy Fold 的销售数字。他说，在某种程度上，如果他们把 Galaxy Fold 这样的产品藏在实验室里，他们就没办法得到所需的反馈意见。

诚然，三星收到了大量有关 Galaxy Fold 的反馈意见。

这款折叠屏手机是在今年年初的世界移动通信大会（MWC）上首次亮相的，是当时为数不多的折叠屏手机之一。Galaxy Fold 在 4 月份上市，但评测人员很快发现手机存在问题，其中包括屏幕破裂。三星很快（虽然可能还不够快）对手机进行了重新设计，并于 9 月下旬重新发布了这款设备。

重新发布的 Galaxy Fold 变得更加耐用，尽管我们评测的那部手机仍然出现了屏幕问题。

在周四的活动上，笔者询问，对于售卖一款价格高达 2000 美元但实际上只是测试设备的手机，三星是否感到心安理得？孙英权回答说，他们并无负担，并指出新的销售数字能够证明此举的合理性。

先前有媒体报道称，三星正上调计划，打算在 2020 年销售 600 万部折叠屏设备。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Samsung has sold 1 million Galaxy Fold smartphones