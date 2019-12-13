三星已经售出 100 万部 Galaxy Fold
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在周四的柏林 TechCrunch Disrupt 大会上，三星电子（Samsung Electronic）总裁孙英权（Young Sohn）透露，该公司已经售出 100 万部 Galaxy Fold 折叠屏手机。在 10 月份的时候，当时估计的销量是 50 万部。
“我认为重点在于，我们卖出了 100 万部这样的产品。” 孙英权说，“有 100 万人希望使用这款售价 2000 美元（国行价格为 15999 元）的产品。”
在柏林 Disrupt 大会周四举行的活动上，与会者讨论的主题是通过创新实现增长，孙英权在解释三星通过发布产品来获取反馈的过程时提到了 Galaxy Fold 的销售数字。他说，在某种程度上，如果他们把 Galaxy Fold 这样的产品藏在实验室里，他们就没办法得到所需的反馈意见。
诚然，三星收到了大量有关 Galaxy Fold 的反馈意见。
这款折叠屏手机是在今年年初的世界移动通信大会（MWC）上首次亮相的，是当时为数不多的折叠屏手机之一。Galaxy Fold 在 4 月份上市，但评测人员很快发现手机存在问题，其中包括屏幕破裂。三星很快（虽然可能还不够快）对手机进行了重新设计，并于 9 月下旬重新发布了这款设备。
重新发布的 Galaxy Fold 变得更加耐用，尽管我们评测的那部手机仍然出现了屏幕问题。
在周四的活动上，笔者询问，对于售卖一款价格高达 2000 美元但实际上只是测试设备的手机，三星是否感到心安理得？孙英权回答说，他们并无负担，并指出新的销售数字能够证明此举的合理性。
先前有媒体报道称，三星正上调计划，打算在 2020 年销售 600 万部折叠屏设备。
翻译：王灿均（@何无鱼）