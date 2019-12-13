Salesforce 晋升布雷特·泰勒为总裁及 COO 或成未来接班人

Salesforce 今天宣布，已任命布雷特·泰勒（Bret Taylor）为公司总裁及首席运营官。在今天的晋升之前，泰勒担任 Salesforce 总裁及首席产品官。

在新职位上，泰勒将负责一系列工作，包括领导 Salesforce 的全球产品愿景、工程开发、信息安全、市场和传播。这是重要的工作，因此他会向公司董事长马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）直接汇报。

在过去几年中，泰勒承担着越来越多的责任。例如，在该公司每年的客户大会 Dreamforce 上，他牵头发布了 Salesforce 的多款重要产品。实际上，贝尼奥夫在声明中表示，在今天的晋升之前，泰勒就已经在负责公司的产品愿景、开发和市场开拓战略。

“随着我们快速的规模扩张，他的职责扩大将帮助我们推动更大的客户成功和创新。” 贝尼奥夫表示。

自 Salesforce 创立早年就一直关注该公司的 CRM Essentials 创始人布伦特·尼利（Brent Leary）表示，这可能会是 Salesforce 未来接班计划的一部分。此次晋升可能是一个信号，即无论贝尼奥夫和公司联席 CEO 基思·布洛克（Keith Block）准备何时离开，泰勒都可以随时接班。

“感觉就像是他被培养去担任更高的职位。他比目前的管理层落后一代人，但他在创业公司任职，以及在标杆公司开发重要技术的经历，让他在 Salesforce 这样的公司获得了独特的机会。”

Constellation Research 创始人及首席分析师雷伊·王（Ray Wang）对此表示赞同。他表示，泰勒是 Salesforce 冉冉升起的新星。“作为发明了 Facebook 点赞按钮、谷歌地图和其他创新的人物，他是让技术团队走得更远的 ‘天选之子’。”

他同时表示，泰勒的优势在于能快速确定务实的思路将产品推向市场。“这对 Salesforce 来说是很好的举措，表明了团队的板凳深度。”

2016 年 8 月，当 Salesforce 以 7.5 亿美元收购 Quip 时，泰勒加入了该公司。他于 2017 年 11 月被晋升为总裁及首席产品官。在创立 Quip 之前，他曾担任 Facebook 的首席技术官。

翻译：维金

Salesforce promotes Bret Taylor to president and COO