印度信实工业收购 SaaS 创业公司 NowFloats 多数股权

印度最大的工业企业之一信实工业已收购印度创业公司 NowFloats 的多数股权。该公司帮助企业和个人在没有任何网络开发能力的情况下建立在线业务。

信实工业旗下全资公司 Reliance Strategic Business Ventures Limited 在周四提交的监管文件中表示，已经以 14 亿印度卢比（约合 2000 万美元）的价格，收购了 NowFloats 的 85% 股份。

总部位于海德拉巴的 NowFloats 已成立 7 年半时间。该公司运营着同名平台，帮助个人和企业方便地建立在线业务。例如，夫妻店可以方便地使用 NowFloats 的服务建立网站，发布商品目录，并在 WhatsApp 上与客户互动。

在今天的交易宣布之前，该公司已经完成了大约 1200 万美元的股权融资。该公司表示，已帮助超过 30 万家零售业合作伙伴。NowFloats 的投资方包括 Blume Ventures、Omidyar Network、Iron Pillar、IIFL Wealth Management 和 Hyderabad Angels。

去年，NowFloats 收购了 Lookup。这是一家连接消费者和本地企业的印度消息服务，此前获得了维诺德·科斯拉（Vinod Khosla）的个人基金 Khosla Impact、Twitter 联合创始人比兹·斯通（Biz Stone），以及其他一些机构的投资。

Reliance Strategic Business Ventures Limited 表示，如果 NowFloats 能在明年底之前实现特定目标，那么将向这家创业公司额外投资 7.5 亿印度卢比（约合 1060 万美元），将持股比例提升至 89.66%。

信实工业在声明中表示，这笔投资将 “进一步推动该集团的数字和新商务计划”。NowFloats 是信实工业今年在印度的最新一笔收购。该公司 8 月份还宣布，将以 4230 万美元的价格收购谷歌投资的 Fynd 的多数股权。今年 4 月，该公司还以 1 亿美元的价格收购 Haptik 的多数股份。

印度大约有 6000 万家中小企业。近几年，数亿印度人凭借便宜的移动数据套餐和廉价的 Android 智能手机接入了互联网。与此类似，中小企业也在越来越多地建立在线业务。

不过，仍然有相当多的中小企业仍停留在线下。因此，创业公司、关注这个领域的风投，以及科技巨头看到了巨大的机会。例如，总部位于新德里的 BharatPe 帮助商户接受在线支付，并为它们提供运营资金。该公司 8 月份完成了 5000 万美元的融资。面向商家的两款数字记账应用 Khatabook 和 OKCredit 今年也完成了大笔融资。

最近几年，谷歌也开始关注这个领域。该公司推出了一些工具并提供指导，帮助社区商店建立在线业务。今年 9 月，该公司宣布，谷歌 Pay 服务可以帮助企业接受数字支付，并在线触达客户。目前谷歌 Pay 在印度有超过 6700 万用户。

翻译：维金

Reliance Industries acquires a majority stake in SaaS startup NowFloats for $20M