蔚来汽车北美总部裁员 141 人

电动汽车创业公司蔚来汽车将在北美总部裁员 141 人。根据加州就业发展部的一份文件，蔚来汽车的圣何塞办公室员工于 12 月 6 日收到了裁员通知。

蔚来汽车的全球总部位于上海。该公司上月宣布，正在与英特尔旗下 Mobileye 合作开发自动驾驶汽车。根据协议，蔚来汽车将开发和生产由 Mobileye 设计的自动驾驶系统。

蔚来汽车经历了困难的一年，而与英特尔的合作带来了好消息。蔚来汽车第三季度销售有所上升，这在一定程度上是由于有竞争力的产品定价。然而自今年 2 月底以来，该公司股价已下跌了大约 78%。

蔚来汽车今年第一和第二季度均报告了亏损，并于 6 月份自愿召回了 5000 辆 ES8 电动 SUV，原因是在中国发生的电池起火事故。车辆召回影响了该公司的生产和交付。蔚来汽车首席执行官李斌在 9 月份的公司财报中表示，蔚来汽车将实施成本削减计划，包括在第三季度末将员工人数从 9900 人减少至 7800 人。蔚来汽车在北京、伦敦和慕尼黑等 11 座城市设有办公室。

翻译：维金

Electric vehicle startup Nio lays off 141 employees at its North American headquarters