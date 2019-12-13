TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 13 日）的投融资精选：

今日涉及领域：线上营销、金融科技、自动驾驶

收购

🇮🇳 印度工业巨头信实工业2000万美元收购线上营销初创公司NowFloats多数股权：据悉，印度工业巨头信实工业（Reliance Industries）旗下机构 Reliance Strategic Business Ventures Limited 已完成对印度线上营销初创公司 NowFloats 多数股权的收购。本次交易金额约为 2000 万美元，信实工业获得 NowFloats 85% 的股份。

NowFloats 平台可以帮助用户在无需了开发技术的前提下进行线上营销业务（如建立相关网站等）。NowFloats 表示，本次收购前已获得 1200 万美元股权融资，旗下拥有超过 30 万名零售合作伙伴。报道指出，NowFloats 在去年收购了 LookUp，后者是一家帮助消费者和当地企业建立联系的印度聊天服务初创公司，

收购方称，如果 NowFloats 能够在 2020 年年末完成相应目标，将对后者额外追加 1060 万美元投资，使得信实的控股比例达到 89.66%。

融资

🇬🇧 英国金融科技初创公司Portify获得700万英镑A轮融资：通过旗下同名应用为零工经济（Gig Economy）群体提供金融理财服务的英国金融科技初创公司 Portify 近日宣布，获得 700 万英镑 A 轮融资。本轮融资由 Redalpine 领投，现有投资者 Kindred 及 Entrepreneur First 参投。据悉，新的融资将会用于信贷业务的发展和小型业务用途的个人借贷产品研发。

🇺🇸 自动驾驶激光雷达初创公司Aeva获得大众集团投资：专注自动驾驶技术的激光雷达（Lidar）初创公司 Aeva 近日宣布，获得了大众集团旗下保时捷汽车控股的投资。本次投资金额尚未透露，但消息指出，本次是保时捷目前向激光雷达公司的唯一一笔投资。

据悉，Aeva 的 “Aeries” 低功耗激光雷达拥有 120 度视角，仅集成在一块芯片上，成本约 500 美元，预计将于 2020 年上半年在相关载具上部署使用。

🇺🇸 投资交易调研工具Atom Finance获得1060万美元A轮融资：主打 “免费版 BloomBerg Terminal” 的投资交易调研工具 Atom Finance 近日宣布，获得 1060 万美元 A 轮融资。本轮融资由 General Catalyst 领投。据悉，这笔融资将用于更多进阶核心调研工具的研发以推进平台向盈利化发展。

Atom Finance 目前拥有超过 10 万名用户，向用户提供交易模型、投资组合跟踪、新闻分析、标杆分析、研讨交流等功能。