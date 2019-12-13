亚马逊在印度推出免费音频服务 Audible Suno

亚马逊正在进一步扩大其在印度听众中间的影响力。去年，亚马逊在印度推出了付费使用的有声读物应用 Audible。周四，该公司又在那里推出了一项名为 Audible Suno 的新音频服务，可让用户免费收听 “数百小时娱乐、教育和学习方面的音频内容”。

而且，亚马逊正在依靠印度的名人和明星来吸引听众。

Audible Suno 仅向印度用户开放，目前正以印度语和英语提供 60 多集原创和独家音频节目（每集节目的时长在 20-60 分钟之间）。Audible 是全球规模最大的音频内容销售商和生产商，该公司表示，Audible Suno 旨在填补听众在通勤或从事其他日常琐事时的 “空闲时间”。

该公司还称，Audible Suno 上面没有广告——Android 用户需要下载专门的 Audible Suno 应用，iOS 用户则可以在 Audible 应用中使用该服务。

Audible 创始人兼首席执行官多恩·卡茨（Don Katz）表示，在印度推出 Audible Suno 展示了公司对印度的投入，迄今为止，亚马逊已经向其印度业务投资逾 55 亿美元。如今，该公司的触角已经伸向印度的多个行业类别，包括电子商务、支付、在线票务、视频和音频流媒体，以及风险投资。

“我一直对口头语言的变革能力充满着热情，我很高兴能够提供如此之多的名人声音以及能够产生文化共鸣的节目类别，并让用户能够无限制地访问、不受广告打扰且免费使用。”

有人可能要问，那些名人声音都是谁的啊？名单如下：阿米塔布·巴沙（Amitabh Bachchan）、卡特里娜·凯夫（Katrina Kaif）、卡兰·乔哈尔（Karan Johar）、阿尼尔·卡普尔（Anil Kapoor）、法尔汗·阿赫塔尔（Farhan Akhtar）、穆尼·罗伊（Mouni Roy）、阿努拉格·卡什雅普（Neurash Misra）、塔布（Tabu）、纳瓦祖丁·西迪基（Nawazuddin Siddiqui）、迪尔吉特·多桑杰（Diljit Dosanjh）、维尔·达斯（Vir Das）以及维姬·考沙尔（Vicky Kaushal）。

Audible Suno 目前提供各种类型的有声小说，包括恐怖类（《Kaali Awaazein》）、浪漫爱情和人际关系类（《Matrimonial Anonymous》和《Piya Milan Chowk》）、悬疑类（《Thriller Factory》）以及喜剧类（由阿什比·马修播讲的《The Unexperts》）。非虚构类节目则包括对一些印度顶级明星的访谈以及关于社会话题的讨论（话题包括心理健康、性教育以及 LGBTQI+人群的权利）。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Amazon launches Audible Suno free app featuring short-stories in India