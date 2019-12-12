Netflix 将把 Spotify 的创业故事拍成电视剧

Facebook 的创业故事被阿伦·索尔金（Aaron Sorkin）写成了电影《社交网络》（The Social Network），Snapchat 的崛起之路则会成为即将上线的流媒体服务 Quibi 主打的电视剧集。现在，Spotify 将成为在荧幕上讲述自身故事的最新初创公司，而这次将是一部 Netflix 新剧。

Netflix 表示，他们正在以《Spotify Untold》一书为蓝本制作一部电视剧，该书的作者是来自瑞典《工业日报》（Dagens Industri）的商业记者斯文·卡尔松（Sven Carlsson）和乔纳斯·莱乔霍夫伍德（Jonas Leijonhufvud）。整个故事将重点介绍 Spotify 的创立以及该公司如何在过去 10 年改变人们听音乐的方式。

“Spotify 创立的事迹是一个很好的例子，即一个本地的故事如何在全球范围内产生影响。”Netflix 北欧国际原创内容总监特莎·克劳福德（Tesha Crawford）说，“我们很高兴能够把这个成功故事制作成电视剧，我们期待跟佩尔-奥拉夫·索森（Per-Olav Sørensen）导演以及 Yellow Bird UK 的团队延续精彩的合作。”

作为传媒巨头班尼杰集团（Banijay Group）的子公司，Yellow Bird UK 还是 Netflix 即将上线的犯罪类剧集《年轻的维兰德》（Young Wallander）的幕后制作公司。Yellow Bird UK 将负责制作这部关于 Spotify 的新剧，剧名尚未确定，导演将由前面提到的佩尔-奥拉夫·索森担纲，执行制片人则是伯纳·莱文（Berna Levin）——其作品包括：《年轻的维兰德》、《潜罪真相》（Hidden）以及《蜘蛛网中的女孩》（The Girl in the Spider’s Web）。

新剧本身将围绕瑞典科技创业者丹尼尔·埃克（Daniel Ek）及其合伙人马丁·洛伦松（Martin Lorentzon）的故事进行，他们在音乐盗版盛行之际创造了 Spotify 这款免费且合法的音乐服务。Netflix 将新剧描述为 “坚强的信念、不懈的意志、合适的机会以及宏伟的梦想如何能够帮助小人物挑战现状。”

该公司表示，新剧将提供英语和瑞典语两个语言版本。

“我很高兴能为 Netflix 制作这部应时且有趣的电视剧。瑞典科技行业的一小部分从业人士变革了音乐，变革了人们听音乐以及创作音乐的方式，这真的是属于我们这个时代的故事。” 这不仅是一个关于过去 10 年我们生活发生了何种变化的故事，而且还涉及到我们在一个全球化和数字化的世界中围绕文化和金融影响力展开的争斗。” 来自 Yellow Bird 的执行制片人伯纳·莱文如是说。

正如 Netflix 的公告所指出的那样，讲述一家科技初创公司的故事是很有难度的，因为事情总是在迅速发生变化。毕竟，Spotify 仍在发展之中。到电视剧播出时，该公司很可能已经经历了更多的转变。

“我很高兴能够把瑞典公司 Spotify 的故事带到荧幕上，这是现代历史上一个还在进行当中的童话故事，讲述了来自瑞典的天才小子如何彻底改变了音乐产业。呈现这样的故事确实令人兴奋且具有挑战性。” 佩尔-奥拉夫·索森补充道，“具有挑战性是因为 Spotify 的故事尚未结束，这家公司仍然在高速发展，并有可能在我们进行拍摄时发生变化。”

Netflix 没有透露这部新剧会在何时上线。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Spotify’s founding story is going to be a Netflix series