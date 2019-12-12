很多智能家居设备厂商仍拒绝发布透明度报告

一年前，我们询问一些最知名的智能家居设备厂商有没有把自家用户的数据移交给政府，调查结果好坏参半。

作为智能家居设备领域的三家龙头厂商，亚马逊、Facebook 和谷歌（包括 Nest 在内）都会在其透明度报告中披露政府是否以及在何时向他们提出对用户数据的请求。苹果则表示，他们不需要发布报告，因为他们收集的数据都是匿名的。

至于其余厂商，他们都没有公布政府数据请求的具体数字。

在过去的一年中，智能家居市场迅速增长，但这些其余厂商在披露相关数字方面几乎毫无进展。在某些地方，事情甚至变得更糟糕了。

智能家居设备和其它联网设备或许非常方便且易于使用，但它们会收集大量有关用户和用户房屋的信息。智能门锁能够知道有谁进入了你的房屋；智能门铃可以拍下他们的面孔；智能电视知道你观看了哪些节目；一些智能音箱甚至知道你对什么东西感兴趣。很多智能设备在没有被使用时仍会收集数据（它们收集的一些数据点你可能都想象不到，比如说你的无线网络信息），然后发送到设备厂商那里，表面上这样做是为了让设备和用户的家变得更加智能。

由于收集得来的数据是被设备厂商存储在云端，因此执法部门和政府机构可以要求那些厂商移交数据以帮助破解罪案。

但是，随着数据收集量的增加，公司对他们收到的政府数据请求却没有做到开诚布公。我们掌握的都是些轶事证据，数量着实不少：警方从 Amazon Echo 调取数据来帮助破获一宗谋杀案；Fitbit 移交的数据被用来指控一名涉嫌谋杀的男子；三星帮助抓捕了一位观看儿童性虐待影像的性犯罪者；Nest 移交监控录像以帮助监禁黑帮分子；以及最近有关于亚马逊子公司 Ring 的报道表明，这家智能家居设备厂商跟执法部门之间存在着密切的联系。

以下是我们的调查发现：

智能门锁和门铃制造商 August 的声明跟去年完全相同，即他们 “目前并不发布透明度报告，而且从未收到根据《外国情报监视法案》（FISA）提出的有关用户内容或非内容信息的国家安全信函（NSL）和命令。” 不过，当被问及 August 收到了多少非国家安全数据请求（包括传票、搜查令和法院命令）时，该公司发言人斯蒂芬妮·吴（Stephanie Ng）拒绝置评，只是说 August 在收到法律请求时 “一切依法” 行事。

跟去年一样，扫地机器人 Roomba 的制造商 iRobot 表示，他们 “没有收到” 任何政府数据请求，“iRobot 在当前这个时候不打算发布任何透明度报告”，但 “如果 iRobot 收到了政府对用户数据的请求”，他们可能会考虑发布这样的报告。

Arlo 曾是网络设备公司 Netgear 的智能家居业务部门，后于 2018 年被分拆出来，该公司没有回应我们的置评请求。Netgear 仍然掌握着一些智能家居技术，该公司表示他们 “不会公开披露透明度报告”。

亚马逊子公司 Ring 跟执法部门的合作引起了国会议员的愤怒，其保护用户隐私安全的能力也受到了质疑。该公司曾在去年声称，他们打算在将来发布透明度报告，但并未透露具体时间。当今年我们联系置评时，Ring 的发言人亚西·沙赫米里（Yassi Shahmiri）拒绝发表评论，而且没有回复我们后续发送的多封电邮。

霍尼韦尔公司（Honeywell）的发言人梅根·麦戈文（Megan McGovern）拒绝对我们的问题发表评论，并将这些问题转交给了该公司在一年之前分拆出来的智能家居部门 Resideo，而 Resideo 的布鲁斯·安德森（Bruce Anderson）同样拒绝置评。

跟去年一样，三星没有回应我们的置评请求，该公司的产品包括智能设备、联网电视和其他联网家用电器。

总体而言，这些智能家居设备厂商的反应跟去年基本相同。

不过，值得一提的是，智能开关和传感器厂商 Ecobee 曾于去年承诺会在 “2018 年年底” 发布一份透明度报告，但并未履行。当我们问及原因时，该公司发言人克里斯汀·约翰逊（Kristen Johnson）没有回应我们一再提出的置评请求。

根据现有的可靠数据，August、iRobot、Ring 以及其他智能家居设备厂商在全球范围内拥有数亿用户，他们有可能向政府移交大量数据，而用户对此一无所知。

透明度报告或许不是完美的解决方案，而且一些公司的报告也实在不怎么透明。但是，如果那些大公司能够公开数据（即便他们有过参与政府监控计划的前科，还因此登上了新闻头条），那么规模较小的公司也应该没有什么推脱的借口。

在透明度报告这个问题上，一些公司的表现要比竞争对手更好。而对任何关注自身隐私的人来说，我们可以而且应该期待得到更好的对待。

题图来源： Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Many smart home device makers still won’t say if they give your data to the government