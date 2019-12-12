TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 12 日）的投融资精选：

今日涉及领域：共享办公、数据服务、网络安全、金融科技、社交媒体、机器学习、托儿福利（Childcare Benefit）

上市

🇨🇳 优客工场向SEC公开递交招股书：中国共享办公提供商优客工场周三向美国证券交易委员会（SEC）公开递交招股书，拟寻求在美国纽交所上市。优客工场股票代码为 “UK”，主要承销商为海通国际、华兴资本、The Core Securities、Prime Number Capital、CRIC Securities。早在今年 7 月就有消息称，优客工场准备在 2020 年的美国首次公开募股中筹集 2 亿美元资金。据悉，该公司正在寻求筹集至少 1 亿美元的资金。

优客工场表示，截至 2019 年 9 月 30 日，已经覆盖全球 42 个城市，总管理面积 608600 平方米，提供工位 72700 个，会员总数 609600。

收购

🇺🇸 云平台服务商 Acquia 收购用户数据平台 AgilOne：云平台服务商 Acquia 近日宣布，已完成对用户数据平台（Customer Data Platform, CDP）初创公司 AgilOne 的收购。本次收购价格目前尚未公布。据悉，Acquia 在今年九月份被 Vista Equity Partners 10 亿美元收购。根据 PitchBook 数据，AgilOne 在本次收购前已获得 4100 万美元融资，投后估值 1.15 亿美元，投资方包括 Tenaya Capital、红杉资本、Mayfield Fund。

融资

🇮🇪 爱尔兰网络安全初创公司 Tines 获得 1100 万美元 A 轮增投：爱尔兰网络安全初创公司 Tines 近日宣布，获得 1100 万美元 A 轮增投。本轮增投由 Accel 领投，Index Ventures 及 Blossom Capital 参投。Tines 的 A 轮首次融资在今年 3 月份进行，Blossom Capital 领投了其 410 万美元的融资。据悉，新的融资将用于继续提升 Tines 的网络安全自动化平台，并为进军美国和欧洲做准备。

Tines 表示，该平台无需预先集成部署，即可通过 API 外挂在任何系统上以提升工作效率。

🇲🇽 墨西哥挑战者银行 Albo 获得 1900 万美元 A 轮增投：墨西哥挑战者银行（Challenger Bank）Albo 近日宣布，获得 1900 万美元 A 轮增投。本轮增投由 Peter Thiel 创立的 Valar Ventures 领投，Mountain Nazca 和 Flourish Ventures 参投。Albo 于今年早些时候完成 740 万美元 A 轮首次融资。目前该公司已获得 2640 万美元融资。据悉，新的资金将用于获取更多用户，推进公司走向行业领导者。此外，新的储蓄和借贷服务也将很快上线。

Albo 为用户提供即时快速申办银行账户服务，用户只需在线上申请即可完成。Albo 表示，目前该平台拥有 20 万月活交易用户。

🇫🇷 法国青少年社交媒体平台 Yubo 获得 1230 万美元融资：拥有同名应用的法国青少年社交媒体平台 Yubo 近日宣布，获得 1230 万美元元融资。本轮融资由 Iris Capital 及 Idinvest Partners 领投，现有投资者 Alven、Sweet Capital、Village Global 参投。目前，该公司的活跃群体主要集中在美国、加拿大、英国、北欧、澳大利亚以及法国，新的融资将推进 Yubo 进军巴西和日本。此外，Yubo 也计划进行人员扩张，将新招 35 名员工。

Yubo 的目标人群为 25 岁以下的青少年群体，希望帮助他们结识新的朋友，创立属于自己的社交圈。这种相对封闭的圈子也是 Yubo 的主打社交概念。Yubo 表示，该平台已吸引超过 2500 万青少年用户关注。据悉，Yubo 已通过其内购服务在 2019 年创造了 1000 万年收入。

🇺🇸 机器学习模型性能监控平台 Arthur 完成 330 万美元种子轮融资：机器学习模型性能监控平台 Arthur 近日正式宣布其平台上线，并同时公布已于今年 8 月份完成 330 万美元种子轮融资。本轮融资由 Work-Bench 及 Index Ventures 联合领投，部分个人投资者参投。

🇺🇸 托儿福利初创公司 Kinside 获得 300 万美元融资：帮助家长最大程度上利用家庭看护福利，并为其子女寻找到最合适的看管者的托儿福利（Childcare Benefit）初创公司 Kinside 近日宣布，正式上线旗下托儿福利平台，同时公告获得 300 万美元融资。本轮融资由 Initialized Capital 领投。目前，该公司已获得包括 Precursor Venturs、Kairos、Jane VC、EScondido Ventures 提供在内的共计 400 万美元融资。