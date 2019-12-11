成立 18 个月的印度制造业 B2B 平台 Zetwerk 获 3200 万美元投资

Zetwerk 是印度的制造业 B2B 交易平台。该公司刚刚完成了一轮主要融资，以扩大印度业务，以及帮助印度企业寻找海外客户。

这家成立 18 个月的创业公司周三表示，已经完成由光速创投和 Greenoaks Capital 领投的 3200 万美元 B 轮融资。Zetwerk 联合创始人兼首席执行官阿姆利特·阿查亚（Amrit Acharya）在接受 TechCrunch 采访时表示，该公司还从一个银行财团和其他机构处完成了大约 1420 万美元的债务融资。

该公司当前的投资方 Accel、红杉印度和 Kae Capital 也参与了此轮融资。到目前为止，这家来自班加罗尔的创业公司已完成大约 4100 万美元融资。B2B 平台 Udaan 联合创始人瓦伊哈弗·古普塔（Vaibhav Gupta）和连锁酒店 Oyo 高管马宁德·古拉提（Maninder Gulati）也参与了投资。

Zetwerk 将 OEM 厂商和 EPC（工程采购施工）客户与制造业的小企业和大企业连接在一起。与普通电商平台不同，Zetwerk 销售的产品包括起重机零件和机械底盘等等。该公司服务制造业、机械加工业，以及铸造和锻造等行业的客户。目前，Zetwerk 与 100 多家大企业和 1500 多家中小企业合作，每月交付超过 1.5 万个部件。

阿查亚表示：“这些都是订制产品，有库存。你接到订单，寻找可以生产的制造商和车间。我们的客户是从事基础设施建设业务的公司。”

他同时表示：“我们为小工厂编制索引，了解它们可以生产的产品种类。这样的索引可以帮助大公司发现它们，给它们提供业务。”

在客户下单之后，Zetwerk 可以帮助它们跟踪生产和发货进度。在这个行业中，生产和运输通常需要两三个月时间。

Zetwerk 还帮助印度制造商发现并寻找海外客户。阿查亚表示，目前平台上的制造商可以将产品出口到北美和东南亚。“印度在制造业领域有很多积累，但行业尚未得到很好的开发。”

帮助这些小工厂在网上寻找客户在印度还是个新现象。阿查亚表示，Zetwerk 的竞争对手主要是线下的项目顾问。“他们专注于某些产品和市场。例如，有人想要在奥利萨邦购买某种机器，他们就会联系顾问，而顾问帮助他们找到工厂，并估计项目完成需要多长时间。”

行业报告显示，目前制造业占印度 GDP 的 14%。然而，印度缺乏提高项目执行效率的支持生态。

光速创投合伙人瓦伊巴夫·阿加瓦尔（Vaibhav Agarwal）表示，在印度这是个规模达到 400 亿至 600 亿美元的市场，而 Zetwerk 还有机会在全球范围内满足国际需求。

这家创业公司计划利用部分资金扩大国际业务。阿查亚没有透露在印度以外有多少客户，但表示出口目前占平台 GMV（商品交易总值）的不到 5%。

他表示，Zetwerk 将继续专注于帮助印度制造商在海外寻找客户，因为该公司处于更有利的地位去解决这个问题，而不是帮助印度客户在海外寻找制造商。此外，该公司还将研究帮助制造工厂获得运营资金。不过阿查亚说，短期内该公司还不会这样做。

翻译：维金

Zetwerk, an 18-month-old Indian B2B marketplace for manufacturing items, raises $32M