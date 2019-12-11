YC 宣布增加每年线上 Startup School 次数

早在 2017 年，Y Combinator 就开始提供每年一次、为期 10 周的创业在线课程，名为 Startup School（初创公司学校）。该项目采取部分论坛社区和部分视频课堂的形式，课程由 YC 合伙人以及 YC 网络的其他企业家主持，学员可观看一系列讲座，主题包括融资和评估创业想法等等。

经过 3 年运行，Startup School 已经培训了 4 万多名学员。现在，YC 调整了课程安排：从 2020 年开始，他们每年将多次开办 Startup School；同时，原先为期 10 周的课程也将缩减至 8 周。

在最开始的时候，YC 对每期 Startup School 培训班所接纳的创业者数量设定了硬性上限。在 2018 年意外将录取通知书错误地寄给其他团队之后，YC 决定允许所有提出申请的人参加课程，同时对课程项目进行调整，减少对个人咨询的关注，更多地把重点放在点对点咨询小组之上。现在看来他们今后将延续这一策略，因为 Startup School 网站上的常见问题解答中指出，他们对今年培训班的 “学员人数不设限制”。

有人可能会问，如果我之前参加过一次 Startup School，现在有没有必要再来一次呢？YC 表示，尽管 “一些讲座将得到更新或替换”，但 2020 年培训班的大部分视频内容还是跟 2019 年一模一样的。不过，课程本身的结构会发生一些变化：他们将减少小组视频交流的次数，同时引入每周一次、有 YC 合伙人参与的问答环节。

至于 “每年多次” 到底是多少次，这在眼下还悬而未决。YC 告诉笔者，他们仍在进行商讨。在公布这些变化的文章中，YC 提到，2020 年的首期培训班将从 1 月份启动（而之前的培训班是在接近年中的时候开始的）。

此外，另一件悬而未决的事情是 Startup School 的补助金计划。在过去的几年中，课程的毕业生能够申请不涉及股权交换的补助金（金额最初是 1 万美元，后来增加至 1.5 万美元）。在 Startup School 现在每年要开办多次的情况下，YC 表示 “他们正在对这个补助金计划进行评估”。

在同一篇文章中，YC 概述了近年的一些统计数据：在 41777 名参加课程的创业者中，有 10193 人成功毕业；57% 的创业者全职为自己的初创公司工作；62% 的创业者来自美国以外的国家和地区。

最后一点似乎是 YC 创业在线课程战略的关键：至少在一定程度上，YC 是把 Startup School 当成了把创业者导入 YC 核心创业加速器项目的潜在渠道。通过把创业课程放在网络上，他们得以让世界各地的创业者跨过门坎参加培训，同时不用兴师动众搬到美国来。

题图来源： Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Y Combinator will now run its online Startup School multiple times per year