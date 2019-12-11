免费图库网站 Unsplash 推出数字广告业务

Unsplash 已经建立了一个包含 100 万张图片的图片库，所有这些图片都是免费开放的。现在，该公司准备开始变现了——同时帮助其摄影师在此过程中赚取额外收入。

不用担心：Unsplash 并不是准备开始对图片进行收费，该公司首席执行官迈克尔·丘（Mikael Cho）表示，收费存在 “拖累创造力” 的风险。

他们也不会在网站的每个网页上增加横幅广告。没错，Unsplash 正在推出一项数字广告业务，但他们采用了一种特别的方法：跟公司合作创建品牌推广图片，然后让这些图片出现在相关的搜索结果当中。

举例来说，Square 可以上传有关 Square Register 的图片，当用户在 Unsplash 搜索 “收银机”之类的关键词时，那些照片就会出现在搜索结果当中。

跟 Unsplash 合作的品牌将能在相关搜索的结果页面和他们自己的品牌频道中获得突出的展示位置，但迈克尔·丘表示，此举的真正影响在 Unsplash 网站还仅仅是一个开始。

“这些东西不会仅仅留存在一个集中位置。” 他告诉笔者，“越来越多的广告平台变成了一个围墙花园，（就 Unsplash 来说），目的是把讯息传播开去：人们会在演示文稿中使用它，人们会在博客文章中使用它。”

再举 Square 的例子，如果有人在撰写一篇有关 “收银机未来” 的文章，那么 Square Register 一下子就成了文章配图的优先选择。

“Square 素来以其标志性的 ‘白色小刷卡器’ 而闻名，但我们的硬件已经发展出一整个生态系统的产品，它们为规模各异的企业主提供着帮助。”Square 的品牌营销经理利安·利文斯顿（Leann Livingston）在一份声明中表示：“通过展示 Square 硬件出现在餐馆、理发店和零售店等地点的图片，我们得以通过这种自然的方式来扩大我们品牌的知名度。”

此外，迈克尔·丘还称，在目前大约一半的品牌推广活动中，品牌厂商是委托 Unsplash 的摄影师来拍摄图片的。例如，盒装水公司 Boxed Water is Better 就委托 Unsplash 为其产品拍摄了一系列不同场景的有趣图片。

Boxed Water is Better 的首席营销官罗布·科恩（Rob Koenen）在一份声明中表示：“通过向一些我们钟意的摄影师委派拍摄工作，我们正在设定可持续性的新规范，让各地的创意工作者都能使用宣传盒装水更加环保的图片。”

Unsplash for Brands 目前采用邀请制。该公司还声称，来自 Kantar Millward Brown 的研究表明，其品牌推广图片可以覆盖到 “大规模人群”，同时广告效果最多可比电视和数字广告基准高出 5 倍。

题图来源： Boxed Water is Better / Unsplash

翻译：王灿均（@何无鱼）

Unsplash is building an ad business around branded stock photos