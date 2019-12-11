印度提出公民数据访问新规则

印度已经提出类似欧盟 “通用数据管理条例”（GDPR）的突破性规则，要求科技公司在收集和处理个人数据之前，必须征得公民的同意。

但与此同时，新规定还指出，公司必须将用户的 “非个人隐私” 数据交给政府。印度政府还将获得权力，可以在未经同意的情况下收集公民的任何数据，以服务国家主权和更大的公共利益目的。

这些新规则来自印度首部主要数据保护法 “个人数据保护法案 2019”。不过，“为了维护印度的主权和领土完整、国家安全、与外国的友好关系和公共秩序”，印度政府的任何机构可以豁免该法案。该法案的副本本周二泄露。

该法案将在未来几周内在印度国会讨论。如果法案获得通过，那么最初起草于十多年前的有争议条款将保持不变。目前，印度有 6 亿多互联网用户。由于印度宽松的法律，全球许多科技公司对印度进行了大笔投资，但该法案可能会改变这些科技公司的看法。

该法案中的另一条规定则赋予印度政府权力，要求任何 “数据受托人或数据处理方” 提供 “匿名化的非个人隐私数据”，从而实现更好的治理，以及更好地向公民告知政策并提供服务。

印度政府的新法案上周在联合内阁通过，但尚未正式发布给公众。该法案可能会给谷歌、Facebook、Twitter 以及抖音海外版 TikTok 带来新的挑战。

印度政府两年前提出了关于该法案的概念。随后，法案内容经历了重大调整。去年公布的法案草案显示，除非遵循合法程序，否则印度政府不得收集或处理公民的个人数据。

不过，关于 “中介机构”、“社交媒体” 平台或 “社交媒体中介” 的定义，目前的法案仍然非常模糊。在最新版本中，该法案没有将支付服务、互联网服务提供商、搜索引擎、在线百科、电子邮件服务和在线存储服务列为 “社交媒体中介”。

其中一项拟议的规则直接针对 Facebook、Twitter，以及其他任何实现 “两个或更多用户之间互动” 的社交媒体公司，要求它们向用户提供可验证自己身份的选项，随后在个人资料中展示这样的状态。这类似于 Facebook 和 Twitter 等平台为明星或企业用户提供的 “蓝 v”。

上周，路透社引用匿名消息人士的说法，报道了该法案的部分内容。报道称，印度正在提出对自愿身份验证的要求，以遏制虚假信息的传播。

印度的莫迪政府正尝试采取多方面措施来解决假信息问题。印度政府本身就是社交媒体平台的一大用户。

过去两年，印度政府要求 WhatsApp 为平台提供 “可追溯性”，从而帮助政府找到传播信息的人。WhatsApp 在印度已经积累超过 4 亿用户。

WhatsApp 坚称，任何此类举措都需要打破加密机制，这将危害全球超过 10 亿用户的隐私和数据安全。

最新法案并没有提及假信息的问题，但认为这样的举措将带来更好的 “透明度和责任制”。

一些批评人士对拟议的规则表示了担忧。Mozilla 公共政策顾问乌得哈夫·提瓦里（Udbhav Tiwari）表示，印度政府的法案 “将对印度人的隐私构成新的重大威胁。如果想要真正保护印度用户，国会必须在这些危险的条款成为法律之前，对其进行审核和处理”。

印度新闻网站 MediaNama 在这条 Twitter 中介绍了该法案几项更多的调整。

翻译：维金

India proposes new rules to access its citizens’ data