TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 11 日）的投融资精选：

投资

🇺🇸 投资机构Pear完成旗下第三支1.6亿美元规模基金认购：专注早期阶段初创公司投资的投资机构 Pear 近日宣布，以承诺资本的形式完成旗下 1.6 亿美元规模基金认购。据悉，这笔基金为 Pear 的第三支基金，此前两支分别为 5000 万美元和 7500 万美元规模。

🇬🇧 英国投资机构Ada Ventures启动一支2700万英镑规模基金：英国投资机构 Ada Ventures 近日宣布，启动一支 2700 万英镑规模的基金，主要关注早期阶段初创公司。Ada Ventures 表示，希望为英国和其它欧洲地区的顶尖人才提供创业支持，提供 50 万英镑的启动资金，总数另一半的基金将用于后续跟进投资。Ada 称，将围绕 “全球典型问题” 进行大约 30 场投资，主要投资领域为医疗健康、消费、未来工作。

融资

🇲🇾 马来西亚二手车交易平台Carsome获得5000万美元C轮融资：马来西亚二手车交易平台 Carsome 近日宣布，获得 5000 万美元 C 轮融资。本轮融资 MUFG Innovation Partners（MUIP）领投，Daiwa PI Partners、Endeavor Catalyst、活水资本、戈壁创投、Convergence Ventures 参投。据悉，这笔资金将用于该公司想东南亚其他地区（如菲律宾）进军。

Carsome 目前在马来西亚、印度尼西亚、泰国运营。Carsome 表示，平台上有 6000 余家经销商入驻，已有 4 万多辆汽车在该平台上架，交易额超 3 亿美元。

🇺🇸 电商营销管理平台Soci获得1200万美元C轮融资：帮助企业对电子商城进行营销管理的初创公司 Soci 近日宣布，获得 1200 万美元 C 轮融资。本轮融资由 Vertical Venture Partners 领投，Grayhawk Capital 及 Ankona Capital 参投。据悉，这笔资金将用于该平台的技术研发和市场团队扩张。

🇺🇸 停车管理方案解决商Passport获得6500万美元融资：车辆停泊及收费管理技术方案解决商 Passport 近日宣布，获得 6500 万美元融资。本轮融资由 Rho Capital Partners 及 H.I.G 等提供。本轮融资后，Rho Capital 的 Habib Kairouz 和 H.I.G 的 Scott Hilleboe 将加入 Passport 董事席位。

据悉，Passport 每年可处理 1 亿笔泊车费用交易，预计今年将完成 15 亿美元规模的收费交易。

🇺🇸 婴儿食品配送初创公司Yumi获得800万美元融资：由前 TC 记者 Evelyn Rusli 联合创立的婴儿食品配送初创公司 Yumi 近日宣布，获得 800 万美元融资。本次融资由 Allbirds、Warby Parker、Harry’s、Sweetgreen、CoulCycle、Uber、Casper 及部分私人投资者提供。目前，该公司已获得 1210 万美元融资。

🇩🇪 德国保险科技初创公司Wefox以16.5亿美元估值完成1.1亿美元B轮增投：德国保险科技初创公司 Wefox 近日宣布，以 16.5 亿美元投前估值完成 1.1 亿美元 B 轮增投。本次增投由 Omers Ventures 领投，Merian Chrysalis、Samsung Catalyst Fund 等参投。今年 3 月份，Wefox 获得了由 Mubadala Ventures 领投，宜信等参投的 1.25 亿美元 B 轮融资。据悉，新的融资将加速该公司在 2020 年的扩张步伐。

Wefox 表示，公司年收入已达 1 亿美元，服务客户超 50 万位。目前在德国、奥地利、瑞士、西班牙运营，并将于不久后进军意大利。

🇺🇸 跨渠道增长营销平台Iterable获得6000万美元D轮投资：通过邮箱、信息推送、应用内通知、短信等渠道向用户传递营销信息的跨渠道增长营销平台 Iterable 近日宣布，获得 6000 万美元 D 轮融资。本轮融资由 Viking Global Investors 领投，CRV、Index Venturess、Blue Cloud Ventures、Harmony Partners、Stereo Capital 参投。目前，该公司已获得 1.4 亿美元融资。新的融资将用于 Iterable 的市场（该公司目前已在伦敦新建一处办事处）和人员扩张。

🇮🇳 印度制造业B2B 电商平台Zetwerk获得3200万美元B轮融资：印度制造业 B2B 电商平台Zetwerk 近日宣布，获得 3200 万美元 B 轮融资。本次融资由光速资本创投及 Greenoaks Capital 领投，Accel、红杉资本（印度）、Kae Capital 及部分个人投资者参投。据悉，这笔融资将用于该公司的国际业务扩张。但该公司表示，目前出口仅占公司 GMV 不到 5%。

与常规电商公司不同，Zetwerk 出售诸如起重机零件、门窗、机器配件、梯子之类的商品。该初创公司主要为制造、加工、铸造和锻造业客户提供服务。目前，Zentwerk 已与 100 多家大企业和 1500 家中小企业建立合作，每月提供超过 15000 个零件。

🇺🇸 向农民提供贷款服务的金融初创公司ProducePay获得1.9亿美元债务融资：专注向农民提供贷款服务的初创公司 ProducePay 近日宣布，获得 1.9 亿美元债务融资。本次融资由 CoVenture 和 TCM Capital 提供。据悉，这笔资金将用于公司业务和市场的扩张。

ProducePay 成立于 2015 年，目前已通过其平台完成 15 亿美元的借贷流水，其中 7.5 亿美元于去年进行。